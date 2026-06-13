كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، على منصة "تروث سوشال"، أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غدٍ الأحد.

وبالإشارة إلى بنود هذا الاتفاق، أعرب ترامب عن أمله في أن تصل هذه العملية إلى نتيجتها "بسرعة وسهولة وبشكل سلس"، محذرًا من أنه في حال حدوث عكس ذلك، فإن الولايات المتحدة تمتلك "خيارًا نهائيًا" آخر يأمل ألا تظهر حاجة لاستخدامه أبدًا.

ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه "جدار يمنع الحصول على سلاح نووي"، مؤكدًا أنه لن يتم تبادل أي مبالغ مالية بين الطرفين في إطاره.

وانتقد الرئيس الأميركي الاتفاق النووي لإدارة باراك أوباما، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة 2015"، قائلاً إن ذلك الاتفاق كان يمهد الطريق أمام إيران للحصول على سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يمثل عائقًا أمام امتلاك هذا السلاح.

كما أشار إلى أنه في الوقت المناسب وبعد استقرار الأوضاع، سيتم نقل المواد النووية المتبقية خارج المنشآت في إيران وتدميرها.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الأرضية للتعاون بين الولايات المتحدة وإيران ودول الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.