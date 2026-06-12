أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، في اتصال هاتفي جرى هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتفهم تماماً رغبة الأخير في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مستدركاً أنه لا يعتقد أن اتفاقاً سيحدث، ومؤكداً أن إسرائيل لن تكون ضحية لأي اتفاق من هذا القبيل.

نقل موقع "واي نت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه يتفهم تمامًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يعتقد أن اتفاقًا سيحدث، مضيفًا أن إسرائيل لن تكون "ضحية" لمثل هذا الاتفاق.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزراء الحكومة بأنه في حال الضرورة يستطيع تنفيذ عمليات مستقلة ضد إيران.

كما أفاد التقرير بأن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة يوم الاثنين: "نحن لسنا تابعين للأميركيين؛ نحن حلفاؤهم".

وذكر "واي نت" أن نتنياهو قال أيضًا في اجتماع الحكومة إن اتصاله الهاتفي مع ترامب جاء متوترًا عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وبحسب التقرير، سأل ترامب عن وقوع قتلى في تلك الهجمات، فأجابه نتنياهو: "لا، لكنني لست مستعدًا لقبول معادلة تقوم على الرد فقط عند سقوط قتلى".