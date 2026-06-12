قال حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في حكومة إيهود أولمرت، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك تطورات حركة حماس وحزب الله، سيُلحق ضررًا بالمكانة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رامون، في مقابلة مع إذاعة "غالي إسرائيل"، منتقدًا الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران: "هذا الاتفاق سيئ بالنسبة لإسرائيل، وستكون له تداعيات أيضًا على المستقبل السياسي لنتنياهو".

وأضاف: "الأهم من ذلك أن هذا الاتفاق يضر بإسرائيل، وهذه هي المشكلة الأساسية".