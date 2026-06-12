أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الجيش الأميركي كان على بُعد نحو ثلاث ساعات فقط من بدء هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن القوات العسكرية كانت قد تلقت أوامر تنفيذ الضربات، فيما كانت العملية في مراحلها النهائية من التحضير.
وأضافت أن الوحدات البحرية الأميركية كانت قد استكملت خططها العملياتية وجهزت الذخائر اللازمة، قبل أن يتم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.
وبحسب التقرير، لم تكن جزيرة خارك ضمن قائمة الأهداف التي حصلت على موافقة نهائية، رغم أن ترامب كان قد أشار إليها سابقاً. وأوضح المسؤولان أن خيارات استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك، كانت مطروحة للنقاش، لكنها لم تحصل على إذن بالتنفيذ.
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الجيش الأميركي كان على بُعد نحو ثلاث ساعات فقط من بدء هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن القوات العسكرية كانت قد تلقت أوامر تنفيذ الضربات، فيما كانت العملية في مراحلها النهائية من التحضير.
وأضافت أن الوحدات البحرية الأميركية كانت قد استكملت خططها العملياتية وجهزت الذخائر اللازمة، قبل أن يتم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.
وبحسب التقرير، لم تكن جزيرة خارك ضمن قائمة الأهداف التي حصلت على موافقة نهائية، رغم أن ترامب كان قد أشار إليها سابقاً. وأوضح المسؤولان أن خيارات استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك، كانت مطروحة للنقاش، لكنها لم تحصل على إذن بالتنفيذ.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، لصحيفة "نيويورك بوست"، بأن كل شيء تقريبًا قد بات نهائيًا ومحسومًا بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلانه إلغاء أمر الهجوم على إيران واقتراب التوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف المعنية بالحرب.
وكان ترامب قد تحدث قبل ساعات قليلة فقط عن تجدد الهجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وعن خطة للسيطرة على جزيرة "خارك" في المستقبل القريب.
وبعد ظهر يوم الخميس بتوقيت واشنطن، وفي الوقت الذي كان يُتوقع فيه أن تستمر جولة جديدة من الضربات الأميركية لليلة الثالثة على التوالي، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "بالنظر إلى أن المحادثات مع إيران قد أُحيلت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وحظيت بموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، الهجمات والضربات المخطط لها ضد إيران، والتي كان من المقرر تنفيذها مساء اليوم".
وأضاف: "إن المحادثات والنقاط النهائية، سواء في خطوطها العريضة أو في تفاصيلها الدقيقة، قد حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، وباكستان، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر، وآخرون".
ودون أن يحدد تاريخًا معينًا أو تفاصيل إضافية، قال ترامب: "سيتم الإعلان عن زمان ومكان توقيع الاتفاقية قريبًا".
وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأميركي أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر بكامل قوته وبشكل شامل حتى يتم الانتهاء من هذا الاتفاق.
وفي المقابل، وفي أول رد فعل على تصريحات دونالد ترامب، نقلت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع لم تسمّه قوله: "لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".
وأضافت "فارس" في تقريرها: "تأتي مزاعم ترامب في وقت شهدت فيه إيران وأميركا، فجر الخميس، واحدة من أعنف المواجهات بينهما بعد إعلان وقف إطلاق النار".
الاتفاق مع القطريين في اللحظة الأخيرة
مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب تحدث مع وسطاء باكستانيين قبيل إلغاء الهجمات المخطط لها على إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إن الوسطاء الباكستانيين أبلغوا الرئيس بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين.
كما صرح مصدر رفيع لشبكة "العربية" بأن الوفد القطري الذي عاد من طهران نقل موافقة طهران على المسودة النهائية للاتفاق إلى الأطراف الوسيطة والمتفاوضة.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت، صباح الخميس، أن طهران قدمت مذكرة تفاهم بصيغتها النهائية إلى الوسطاء القطريين.
ولاحقًا، أفاد موقع "أكسيوس"، نقًلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات بين إيران وأميركا، بأنه خلال المحادثات التي استمرت حتى فجر الخميس بتوقيت طهران، تمكن المسؤولون الإيرانيون والوسطاء القطريون من تقليص الخلافات الرئيسية بشكل كبير، واتفقوا على نص يعتقدون أنه مقبول بالنسبة لأميركا.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد تم إلغاء الهجمات المخطط لها ضد إيران بعد أن وافقت طهران على مسودة اتفاق تنص على تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات مدتها 60 يومًا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب قد أعلن، في عدة مناسبات سابقة، قرب التوصل إلى اتفاق وموافقة دول المنطقة على نص الاتفاق، غير أن إيران كانت تنفي تصريحات ترامب في كل مرة وتصفها بأنها عارية عن الصحة.
وبحسب "أكسيوس"، فإن محادثات الوفد القطري- الذي زار طهران يوم الأربعاء 10 يونيو وغادرها صباح الخميس- استمرت حتى الفجر، حيث بذل مبعوث قطر علي الذوادي، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، جهودًا لحل الخلافات المتبقية بين طهران وواشنطن.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات لـ "أكسيوس": "توصل القطريون والإيرانيون يوم الأربعاء إلى استنتاج مفاده أنهم توصلوا إلى نص اتفاق ستقبله أميركا أيضًا".
ووفقًا لهذه المصادر، فقد تضاءلت الفجوات في ثلاث قضايا رئيسية وهي: "آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة" (والتي تعد القضية الأكثر أهمية بالنسبة لطهران)، و"الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يومًا"، و"آلية إجراء المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال هذه الفترة".
دور مجتبى خامنئي
ذكرت هذه المصادر لموقع "أكسيوس" أن مسؤولي إيران أبلغوا عدة دول، يوم الخميس 11 يونيو، بأن محادثات طهران أدت إلى "اتفاق مبدئي من حيث المبدأ"، لكنه لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد مجتبى خامنئي.
كما شددت المصادر على أن كًلاً من إيران وقطر يعتقدان أن الهجمات الأميركية خلال الليلة الماضية قد زادت بشكل ملحوظ من شكوك طهران بشأن النوايا الحقيقية لترامب.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى محادثات مع بنيامين نتنياهو بشأن مذكرة تفاهم قيد الإعداد مع إيران بهدف الدخول في مفاوضات.
وأضاف أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع طهران، رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في مذكرة التفاهم.
وذكر مكتب نتنياهو أن التزام ترامب يشمل إزالة اليورانيوم الإيراني المخصب، وتفكيك بنية التخصيب، وتقييد إنتاج الصواريخ، وإنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق مع طهران: "إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وعندما سأله صحافي في البيت الأبيض عما إذا كان المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي، قد صادق على الاتفاق، أجاب: "حسب علمي، نعم".
وأضاف ترامب أن مذكرة التفاهم مفصلة للغاية وتحتوي على تفاصيل دقيقة، وأن هذا الاتفاق سيتم إقراره نهائيًا.
وتابع: "عملية جزيرة خارك تم إخراجها من جدول الأعمال، ولم تعد مطروحة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران إنهم توصلوا إلى اتفاق "ممتاز"، مضيفًا أن إنجازه النهائي قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أنه تحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتابع ترامب أن نائبه "جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق".
كما قال: "هذا الاتفاق يعني أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي".