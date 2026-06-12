صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر "شبكة خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بشأن الاتفاق المحتمل مع أميركا، قائلاً: "تم الاتفاق على معظم البنود، ونحن في المرحلة النهائية للمصادقة عليه فيما بيننا".

وأوضح أن اجتماع الجهات المعنية باتخاذ القرار بشأن الاتفاق ينعقد حالياً، ويتعين علينا الوصول إلى حصيلة نهائية داخل المؤسسات ذات الصلة.

وأضاف بقائي: "إن القول بأننا قريبون من الاتفاق ليس أمرًا جديدً؛ إذ كان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل عدة أسابيع، غير أن المشكلة كانت تكمن في التصريحات المتناقضة للجانب الأميركي".

وتابع قائلاً: "إن اتهام إيران بعدم امتلاك حسن النية أمر غير صحيح، ومن الواضح للجميع أي طرف هو الذي يفتقر إلى حُسن النية".

وأردف بقائي: "منذ بداية مسار المفاوضات التي جرت بوساطة باكستانية، طرحنا مواقفنا وبيّنا ما هي القضايا التي نعتبرها أساسية، وتُعد بمثابة خط أحمر بالنسبة لنا".

ومضى في القول: "لا يمكن تأكيد أي من النصوص التي نُشرت على أنها نص الاتفاق".

وفيما يتعلق باحتمالية توقيع الاتفاق يومي الأحد أو الاثنين المقبلين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه بمجرد إضفاء الطابع النهائي على الموضوع، سيتم إعلان ذلك رسميًا.