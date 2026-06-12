كتب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، على منصة "إكس": "تم التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف شهباز شريف أن باكستان تعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإيران لإنجاز المراحل التالية من هذا الاتفاق.

وتابع قائلاً: "في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة المعلومات المغلوطة التي لا تهدأ، والتي يشنها أولئك الذين يسعون إلى تقويض اتفاق السلام وإفشاله".