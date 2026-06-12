أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن عدة مصادر، بأن المفاوضين من إيران والولايات المتحدة سيسعون خلال فترة 60 يومًا، والتي تم اعتبارها بمثابة وقف لإطلاق النار، إلى التوصل لاتفاق سياسي دائم.

ووفقًا لهذا التقرير، ستشمل المفاوضات النووية خلال هذه الفترة قضايا مثل التحقق، وعمليات التفتيش، والقيود المستقبلية على البرنامج النووي الإيراني.

كما ذكرت "العربية" أن مسألة احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب ستكون أيضًا قيد البحث في المفاوضات الممتدة لـ 60 يومًا بين الطرفين.

وبحسب القناة، سيتم بموجب الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران استعادة حرية الملاحة البحرية.

ونقلت "العربية" عن مصادرها أيضًا أن الولايات المتحدة ستقوم، في إطار هذا التفاهم، بتخفيف العقوبات ورفع الحصار المفروض على إيران.