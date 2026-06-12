أشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن نص الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة أكثر ضررًا مقارنة بالنسختين السابقتين، مؤكداً أن حجم التنازلات التي قدمتها طهران قد زاد بشكل ملحوظ.
وكان نبويان قد تساءل في تدوينة أخرى في 27 مايو (أيار) الماضي وكتب: "لماذا يتعين على إيران تقديم تعهدات بشأن الملف النووي بعد الهجوم الأميركي ومقتل المرشد علي خامنئي؟".
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا أكد فيه أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وتهديد وجود إسرائيل.
وقال نتنياهو، في البيان الصادر يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران): "لأكثر من 30 عامًا، كنت في الخطوط الأمامية للمعركة الدولية ضد برنامج إيران النووي. ولولا هذه المعركة، لكان النظام الإيراني قد حصل على القنبلة الذرية منذ فترة طويلة بهدف تدمير إسرائيل".
وتابع: "طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، فلن تحصل إيران على سلاح نووي".
وأكد نتنياهو توافق رؤيته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، مضيفًا أن الطرفين في "اتفاق تام" بشأن ضرورة منع إيران من التحول إلى دولة نووية.
وكان موقع "واي. نت" الإخباري قد أفاد في وقت سابق بأن العلاقات بين ترامب ونتنياهو شهدت بعض التوترات خلال الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير، فقد أكد نتنياهو في اتصاله الهاتفي الأخير مع ترامب أن إسرائيل لن تكون "ضحية" للاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن.
نتنياهو: إيران تسعى لتدمير إسرائيل
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانه، من أن إيران لا تزال تسعى لتدمير إسرائيل، وجاء في البيان: "طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، فلن يحدث هذا الأمر.. لقد كرست حياتي لمنع تحقيق هذا الهدف".
وفي السنوات الأخيرة، أعرب المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، ومسؤولون إيرانيون آخرون مرارًا عن نيتهم في "تدمير إسرائيل". كما هدد المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، عبر رسالة له، في 25 مايو (أيار) الماضي، بأن إسرائيل تقترب من "المراحل الأخيرة من عمرها".
وردًا على هذا التهديد، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى مقتل علي خامنئي، وكتب ساخرًا على منصة "إكس": "يبدو الأمر مألوفًا. أتذكر شخصًا يحمل اسم العائلة نفسه كان يقول مثل هذا الكلام في السابق".
بعض مؤيدي النظام الإيراني يعارضون الاتفاق المحتمل مع أميركا
تصاعدت في الأيام الأخيرة التكهنات بشأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران ورد فعل إسرائيل تجاهه.
وفي 8 يونيو الجاري، أعلن جي دي فانس، نائب ترامب، أن الاتفاق مع طهران بشأن الملف النووي سيكون في مصلحة الولايات المتحدة، وأن واشنطن ستواصل مسار المفاوضات بغض النظر عن مواقف إسرائيل. وفي نهاية المطاف، أعلن ترامب، يوم الخميس 11 يونيو، عن تقدم كبير في المفاوضات قائلاً: "لقد توصلنا إلى اتفاق رائع لإنهاء الحرب الإيرانية".
ويُعد مصير احتياطيات اليورانيوم المخصب لدى إيران أحد أبرز العقبات أمام توصل الطرفين إلى اتفاق.
وكتبت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الجمعة 12 يونيو، أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة، ستتفاوض طهران بشأن الملف النووي في غضون فترة 60 يومًا "فقط في إطار المبادئ الأساسية التي يحددها النظام". وأضافت "إيرنا" أنه سيتم التأكيد خلال مفاوضات الاتفاق النهائي على قضايا مثل "حق التخصيب" و"بقاء المواد المخصبة لدى إيران".
ومن جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الجمعة 12 يونيو، عن مسؤول أميركي رفيع، أن ترامب وافق- في إطار الجهود الرامية لحل الخلافات النووية- على خطة تسمح بتخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب التابع لإيران داخل البلاد وتحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة.
كتب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، على منصة "إكس": "تم التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف شهباز شريف أن باكستان تعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإيران لإنجاز المراحل التالية من هذا الاتفاق.
وتابع قائلاً: "في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة المعلومات المغلوطة التي لا تهدأ، والتي يشنها أولئك الذين يسعون إلى تقويض اتفاق السلام وإفشاله".
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن عدة مصادر، بأن المفاوضين من إيران والولايات المتحدة سيسعون خلال فترة 60 يومًا، والتي تم اعتبارها بمثابة وقف لإطلاق النار، إلى التوصل لاتفاق سياسي دائم.
ووفقًا لهذا التقرير، ستشمل المفاوضات النووية خلال هذه الفترة قضايا مثل التحقق، وعمليات التفتيش، والقيود المستقبلية على البرنامج النووي الإيراني.
كما ذكرت "العربية" أن مسألة احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب ستكون أيضًا قيد البحث في المفاوضات الممتدة لـ 60 يومًا بين الطرفين.
وبحسب القناة، سيتم بموجب الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران استعادة حرية الملاحة البحرية.
ونقلت "العربية" عن مصادرها أيضًا أن الولايات المتحدة ستقوم، في إطار هذا التفاهم، بتخفيف العقوبات ورفع الحصار المفروض على إيران.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، أن الاتفاق المحتمل مع إيران يشمل تفكيك برنامجها النووي، وإنهاء الدعم المالي، الذي تقدمه لما تسميه واشنطن "جماعات إرهابية".
وأضافت "سي إن إن"، نقلاً عن المسؤول الكبير في إدارة ترامب، أن إيران وافقت على: "تفكيك البرنامج النووي، تدمير وإخراج المواد النووية، وعدم الإفراج عن الأصول المجمدة حتى تنفيذ الالتزامات، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ووقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية".
وأشار المسؤول الرفيع في إدارة ترامب إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد صرحوا في وقت سابق بأنهم لن يوقعوا على أي اتفاق دون الإفراج عن الأصول، كما رفضوا مرارًا في السابق خوض أي محادثات بشأن دعمهم المالي للجماعات، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، نشر تدوينة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس" والتي أشار فيها إلى "قرب التوصل إلى اتفاق".
وكان عراقجي قد كتب في تدوينته: "إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تكن قط قريبة إلى هذا الحد من قبل. وإلى أن يتم إضفاء الطابع النهائي عليها، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بشأن محتواها".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كتب ترامب، في وقت سابق على منصة "تروث سوشال"، أن البنود التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها إطلاقاً بالبنود التي تم الاتفاق عليها خطيًا.
وأضاف ترامب: "إن ما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن الاتفاق، لا يمت للواقع بصلة".