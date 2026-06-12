أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، نشر تدوينة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس" والتي أشار فيها إلى "قرب التوصل إلى اتفاق".

وكان عراقجي قد كتب في تدوينته: "إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تكن قط قريبة إلى هذا الحد من قبل. وإلى أن يتم إضفاء الطابع النهائي عليها، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بشأن محتواها".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كتب ترامب، في وقت سابق على منصة "تروث سوشال"، أن البنود التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها إطلاقاً بالبنود التي تم الاتفاق عليها خطيًا.

وأضاف ترامب: "إن ما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن الاتفاق، لا يمت للواقع بصلة".