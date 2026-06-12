نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، أن الاتفاق المحتمل مع إيران يشمل تفكيك برنامجها النووي، وإنهاء الدعم المالي، الذي تقدمه لما تسميه واشنطن "جماعات إرهابية".
وأضافت "سي إن إن"، نقلاً عن المسؤول الكبير في إدارة ترامب، أن إيران وافقت على: "تفكيك البرنامج النووي، تدمير وإخراج المواد النووية، وعدم الإفراج عن الأصول المجمدة حتى تنفيذ الالتزامات، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ووقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية".
وأشار المسؤول الرفيع في إدارة ترامب إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد صرحوا في وقت سابق بأنهم لن يوقعوا على أي اتفاق دون الإفراج عن الأصول، كما رفضوا مرارًا في السابق خوض أي محادثات بشأن دعمهم المالي للجماعات، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.