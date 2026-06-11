أعرب الرئيس الأميركي،دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، مضيفًا أن المواطنين العاديين يعيشون تحت قمع النظام.

وأضاف أن الناس في إيران يخافون لأنهم غير مسلحين بينما الطرف الآخر مسلح، وأنه يتم إطلاق النار عليهم خلال التجمعات.

وتابع أنه رغم استمرار المواجهات، فإنه يفضل ألا تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية في إيران، قائلاً: "أفضل ألا نضرب الجسور ومحطات الطاقة في إيران".

وبرر ترامب موقفه بالقول: "لن يستطيع الشعب الإيراني حينها شرب الماء، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك".

