كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه في وقت غير بعيد في المستقبل ستسيطر الولايات المتحدة على جزيرة "خارك" وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وستحصل على "السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز"، على غرار ما فعلته في فنزويلا.

وأضاف أن ذلك كان ناجحًا بشكل كبير لكل من فنزويلا والولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، لكنه أوضح أنه يفضل سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة "خارك".