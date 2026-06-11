قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، لوكالة "إيلنا" إن أعضاء "الكونغرس" الأميركي، إذا أرادوا أداء مهامهم بشكل حقيقي، فعليهم أولاً محاكمة دونالد ترامب، بسبب ما وصفه ببدء حرب ضد إيران دون تفويض منهم.

وأشار إلى أن القوانين الأميركية تنص على أن شنّ الحرب دون موافقة "الكونغرس" غير قانوني.

وأضاف أن كل الضغوط الناتجة عن هذه الحرب تقع على الاقتصاد الأميركي، وخاصة على المواطنين العاديين، وأن ذلك ينعكس أيضًا عبر زيادة الضغط على طهران بهدف تحقيق ما وصفها بأهداف غير مشروعة، مؤكدًا أن ذلك تسبب في بعض المشكلات لإيران.