قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران.
وأكد في الوقت ذاته أن الحرب لن تتوقف إلا بـ "استسلام إيران".
كما صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لم تهاجم إيران بعد " بكل قوتها".
وذكر الرئيس الأميركي مجددًا جزيرة "خارك"، قائلاً إن خياره الأفضل هو أن تسيطر الولايات المتحدة على هذه الجزيرة.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار الصراعات، فإنه يفضل ألا تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية في إيران.
وقال ترامب: "أفضل ألا تستهدف الولايات المتحدة الجسور ومحطات الطاقة في إيران".
وفي توضيح لموقفه هذا، أضاف: "الشعب الإيراني لن يستطيع شرب الماء، وأنا لا أريد القيام بهذا الأمر" .
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إننا نحلق فوق طهران بأريحية وأفضل الاستيلاء على جزيرة "خارك".