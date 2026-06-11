قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إننا نحلق فوق طهران بأريحية وأفضل الاستيلاء على جزيرة "خارك".

وأضاف: "لم نهاجم إيران بكامل قوتنا بعد، ونحن نجري محادثات معهم".

وأكد ترامب أن الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران‌.

وأكد ترامب إنه يفضّل ألا تستهدف الولايات المتحدة الجسور ومحطات الطاقة في إيران.

وأكد قائلاً: "لن يستطيع الشعب الإيراني حينها شرب الماء، ولا أريد أن أفعل ذلك".