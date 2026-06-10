"إسرائيل هيوم": الجيش الأميركي يبدأ إنشاء قاعدة ضخمة قرب حدود غزة
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الأميركي بدأ في بناء قاعدة عسكرية ضخمة قرب حدود قطاع غزة، ومن المقرر أن تكون هذه القاعدة مقرًا للقوات المسؤولة عن دفع "خطة ترامب" بدلاً من المقر متعدد الجنسيات الحالي في "كريات غات".
ووفقًا للتقرير، فإنه على الرغم من تعليق معظم الدول مشاركتها بسبب الحرب الدائرة مع إيران، فإن خمس دول وافقت على إرسال قواتها، فيما تشير التقييمات الأمنية إلى أن احتمالية تجدد القتال في غزة تفوق فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.