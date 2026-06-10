نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في "تنسيق كامل" بشأن تصاعد التوترات مع إيران، ووعود ترامب بشن مزيد من الهجمات.

وأفاد المصدر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي يتحدثان يومًا بعد يوم، وفي بعض الأحيان يوميًا، وهما "متناغمان تمامًا". وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيمين بديا في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلاف، وذلك عندما طلب ترامب من نتنياهو عدم التصعيد عقب الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية، إلا أن إسرائيل نفذت ضربات رغم ذلك.

وحسب التقرير، فإن ترامب اتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه طهران بعد إسقاط مروحية أميركية فوق مضيق هرمز، رغم أنه لم يتخلَّ عن مساعي التوصل إلى تسوية دبلوماسية؛ وهي التسوية التي وصفها اليوم بأنها ستكون "متفاوضًا عليها بالكامل".