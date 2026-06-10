نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعملان بـ "تنسيق كامل" في ظل تصاعد التوترات مع إيران، وأنهما يجريان اتصالات منتظمة قد تكون يومية أو شبه يومية.
وأضاف المصدر أن الجانبين بديا في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلاف، وذلك عندما طلب ترامب من نتنياهو عدم التصعيد عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، إلا أن إسرائيل نفذت ضربات رغم ذلك.
وحسب التقرير، فإن ترامب اتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه طهران بعد إسقاط مروحية أميركية فوق مضيق هرمز، رغم أنه لم يتخلَ عن مساعي التوصل إلى تسوية دبلوماسية؛ وهي التسوية التي وصفها اليوم بأنها ستكون "محل تفاوض بالكامل".