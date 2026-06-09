نقل موقع "واي نت" الإخباري عن مسؤول رفيع في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قوله إن إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بـ"الحفاظ على المعادلة التي حددتها تجاه حزب الله". وأضاف: "في كل مرة يتم فيها إطلاق النار باتجاه بلداتنا، سنستهدف الضاحية، ثم سنرى ما الذي سيحدث في إيران".
وبحسب "واي نت"، شدد كبار المسؤولين في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خلال اجتماع، رغم تهديدات طهران، على أن سياسة الرد الإسرائيلية في لبنان لن تتغير، وأن أي إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه مدن شمال إسرائيل سيُقابل باستهداف منطقة الضاحية في بيروت.
وقال أعضاء المجلس إن أي إطلاق نار يهدف إلى عبور الحدود إلى داخل إسرائيل سيؤدي إلى هجوم من الجيش الإسرائيلي على الضاحية، حتى لو كانت إيران قد حذرت من مثل هذه الخطوة.