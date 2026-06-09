أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن علي رضا بيغمبري، البالغ من العمر 26 عامًا وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في شهر يناير 2026، قد حُكم عليه بالإعدام.

ووفقًا للتقرير، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حكمًا بإعدامه بتهمة "المحاربة".

وأضاف الموقع أن ملفه معروض حاليًا على الشعبة التاسعة في المحكمة العليا في البلاد للنظر فيه.

وبحسب المعلومات المنشورة، اعتُقل علي رضا بيغمبري يوم 9 يناير 2026 على يد القوات الأمنية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وهو محتجز حاليًا في سجن طهران الكبير.