صرح مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، بأن تبادل إطلاق النار الأخير مع إيران لم يكن الجولة الأخيرة من الصراع، وهناك احتمال لتكراره في المستقبل.

وأضاف هذا المصدر: "لقد دخلنا في حقبة من جولات الصراع، وسنواجه إيران مرات عديدة في بقية المسار".

وأكد أنه لا يقصد بالضرورة الوقوع الفوري للجولة التالية، ولكن طالما ظلت إيران وسعت- على حد تعبيره- وراء تدمير إسرائيل والسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن هذا الوضع سيستمر.

وبحسب هذا المسؤول، فإن احتمال وقوع مزيد من المواجهات مع إيران ليس مسألة "إذا"، بل هو مسألة "متى".

