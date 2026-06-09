أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه خلال الهجمات الإسرائيلية فجر يوم الاثنين على أهداف داخل إيران، قُتل كل من بهمن حسيني وعلي رضا عبيري، وهما من أفراد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

وذكر التقرير أن الاثنين لقيا حتفهما أثناء قيامهما بمهامهما.

من جانبه، كتب النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، تعليقًا على مقتل العنصرين: "لا ينبغي نسيان الانتقام لدماء هذين الشخصين".

وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية لم تكن قد أعلنت سابقًا عن وقوع قتلى في هذه الهجمات، وجاء هذا الإعلان متزامنًا مع مراسم تشييع جثامينهما.