قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في مقابلة مع وكالة "خانه ملت"، إن هناك فرضيتين لتفسير التطورات الأخيرة بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية والمشاورات حول اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن الفرضية الأولى تتمثل في أن جميع تحركات إسرائيل تجري بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف استخدام المفاوضات كأداة لكسب الوقت وتعزيز القدرات.

وأضاف أن الفرضية الثانية تقوم على أن ترامب، بسبب اعتبارات داخلية مثل الانتخابات المقبلة وبطولات كأس العالم، يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت.

وأكد بروجردي أن إيران أعلنت بوضوح أن "أمن لبنان خط أحمر"، وأنه في حال اعتدت إسرائيل على لبنان "فسيكون هناك رد حتمي".

وحذّر قائلاً إن استمرار إسرائيل في هذا النهج سيقابل برد "أوسع وأكثر تدميرًا" من الردود السابقة، ما سيجعلها تندم على أفعالها، على حد تعبيره.