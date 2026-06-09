ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا على تنسيق كامل في الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وكذلك في الرد على الصواريخ التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التنسيق الدبلوماسي أدى إلى إنهاء جولة المواجهة التي استمرت يومين.

وبحسب هذا التقرير، فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران نُفذ عقب اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وبدعم من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وكتبت الصحيفة أنه بعد إطلاق الصواريخ من قِبل إيران وتصاعد حدة التوترات، طرح ترامب مواقف علنية تدعو إلى ضبط النفس، ولكن بعد محادثة طويلة مع نتنياهو وإجراء مشاورات أمنية في القدس والبيت الأبيض، جرى تنسيق إطار الهجوم الإسرائيلي مع الولايات المتحدة، حيث دعم روبيو خلال هذه المباحثات ضرورة الرد.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي كان قوياً ولكنه اقتصر على عدة ساعات، كما جرى تحديد أهدافه بعلم وموافقة الولايات المتحدة. وتم تنسيق الضربات مع القيادة المركزية الأميركية، إلا أن القوات الأميركية لم تشارك مباشرة في العمليات.

أما في الجانب الدفاعي، فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل المعلومات المتعلقة بالإطلاقات الصاروخية لإيران، في حين تولت إسرائيل عمليات الاعتراض.

