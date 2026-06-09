قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن أمن لبنان يُعد "خطًا أحمر" لإيران، مؤكدًا أنه إذا أقدمت إسرائيل على الاعتداء على لبنان "فسيكون هناك رد حتمي".

وحذّر بروجردي من أن استمرار إسرائيل في ما وصفه بـ"هذا النهج"، والذي اعتبره غير منفصل عن التنسيق مع الولايات المتحدة، سيقابل برد "أوسع وأكثر حسمًا".

وخاطب المسؤولين الأميركيين قائلاً إنه إذا كانوا قلقين فعلًا من اتساع نطاق الحرب، فعليهم "قبول الهزيمة وإنهاء هذه اللعبة الخطيرة".