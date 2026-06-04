ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود جدي، بسبب إصرار طهران على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمّدة في المرحلة الأولى من أي اتفاق.

وبحسب التقرير، اقترح وسطاء إقليميون خلال الأيام الأخيرة عدة صيغ تسوية لتقليص الفجوة بين الطرفين، من بينها إنشاء صندوق إنساني مخصص لشراء الأدوية والغذاء والسلع الزراعية لصالح إيران.

ومع ذلك، أضافت الصحيفة أن المفاوضين الإيرانيين يطالبون بإتاحة فورية للوصول إلى السيولة النقدية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما رفض المسؤولون الأميركيون هذا الطلب، وربطوا الإفراج عن الأموال بخطوات يمكن التحقق منها من جانب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم للوسطاء، إن واشنطن لن تفرج عن أصول مالية كبيرة دون تنازلات واضحة من جانب إيران بشأن برنامجها النووي والترتيبات الأمنية في مضيق هرمز، خشية فقدان أدوات الضغط التي تمتلكها.