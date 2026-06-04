قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، ردًّا على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، إن تدخلات الولايات المتحدة تحت شعار تحقيق السلام لم تسفر إلا عن "زيادة في الجرائم وحرب الإبادة".

وأضاف أن الشرط الأول لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وجاء في البيان أن العدو يجب أن يوقف فورًا هجماته على لبنان، وأن يخلي ما وصفه بـ "الأراضي المحتلة" وينسحب إلى ما وراء الحدود الدولية، مع الاعتراف بالسيادة الكاملة وسلامة الأراضي اللبنانية.

