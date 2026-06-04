دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير قدمته إلى الدول الأعضاء، إيران إلى تقديم توضيحات فورية بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية العام الماضي، إضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل.
وبحسب هذا التقرير السري الذي قدمته الوكالة يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تنفيذ اتفاق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر ضروري وعاجل، مشددًا على أن طهران لا يمكنها تحت أي ظرف تعليق تنفيذ هذه الالتزامات.