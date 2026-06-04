أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 127 سفينة تجارية اضطرت إلى تغيير مسارها، منذ بدء "الحصار البحري على إيران".
وأضافت أن 6 سفن، وصفتها بـ "اىمخالفة"، تم تعطيلها من قِبل القوات الأميركية.
أظهر مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ويُقال إنه مأخوذ من كاميرات المراقبة في مصفاة عسلويه، تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة ضربة دقيقة، خلال الحرب الأخيرة، استهدفت هذه المصفاة الواقعة جنوب إيران.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن هذه المشاهد تعود لشركات عاملة في مجمع البتروكيماويات بمنطقة بارس.
وعقب انتشار الفيديو، دعت "نفط أونلاين"، وهي وسيلة إعلام متخصصة في صناعة النفط الإيرانية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من نشروا المقطع، كما طالبت بإقالة المدير التنفيذي للشركة المالكة لكاميرات المراقبة التي التقطت هذه المشاهد.
قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، ردًّا على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، إن تدخلات الولايات المتحدة تحت شعار تحقيق السلام لم تسفر إلا عن "زيادة في الجرائم وحرب الإبادة".
وأضاف أن الشرط الأول لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وجاء في البيان أن العدو يجب أن يوقف فورًا هجماته على لبنان، وأن يخلي ما وصفه بـ "الأراضي المحتلة" وينسحب إلى ما وراء الحدود الدولية، مع الاعتراف بالسيادة الكاملة وسلامة الأراضي اللبنانية.
أفاد موقع "واي. نت" بأن جهاز "الموساد" الإسرائيلي قام، في إطار خطوة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، بتسليم أسلحة تمت مصادرتها من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان إلى "ميليشيات كردية".
وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" شاركت أيضًا في خطة تهدف إلى استخدام المعارضين الأكراد ضمن جهد أوسع ضد النظام الإيراني.
وذكر الموقع أن هذه الخطة تم إلغاؤها في نهاية المطاف بعد ضغوط من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفي أعقاب تحذيرات من خطر توسع النزاع الإقليمي، وذلك بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
نشرت وكالة "رويترز" صورًا أقمار صناعية من شركة إيرباص لمطار الكويت الدولي في مدينة الكويت قبل وبعد الهجوم.
تُظهر الصورة اليسرى المطار قبل الهجوم بتاريخ 6 مارس (آذار) الماضي، بينما تُظهر الصورة اليمنى حالة المطار بعد الهجوم في 3 يونيو (حزيران) الجاري.
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن تصويت مجلس النواب الأميركي لتقييد صلاحياته في شن الحرب يُعد خطوة “غير وطنية”.
وكتب: «أمس، في تصويت بلا معنى، صوّت مجلس النواب لتقييد صلاحياتي في الحرب، وذلك في خضم المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب مع إيران. من يفعل شيئًا غير وطني كهذا؟ إنهم يعلمون جيدًا مرحلة المفاوضات الحالية».
وأضاف ترامب أن الديمقراطيين يفضلون أن تفشل الولايات المتحدة بدل أن يحقق هو “انتصارًا جديدًا” يضاف إلى ما وصفه بسجل إنجازاته.