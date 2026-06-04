قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هناك أدلة كثيرة على أن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمتا المجال الجوي والأراضي الإماراتية ضد إيران، مضيفًا: "لدينا وثائق تشير إلى أن الإمارات شاركت في بعض العمليات العسكرية ضد إيران" .
وأكد أن السبب الرئيسي لتدهور العلاقات الحالية مع الإمارات هو وجود "طرف إسرائيلي" والعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية الوثيقة بين أبوظبي وإسرائيل.
وتابع عراقجي أنه لو اتبعت الإمارات سياسة مختلفة، على غرار بعض الدول الخليجية الأخرى، لكانت العلاقات بين البلدين اليوم أفضل بكثير.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، إن موسكو تربطها بإيران علاقات قائمة على الثقة، ويمكنها المساعدة في حل الأزمة الحالية.
وأضاف أن مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن ترامب يجب أن يقنع كييف، مشيرًا إلى اعتقاده بأن الرئيس الأميركي يسعى بصدق لإنهاء هذا النزاع.
وفيما يتعلق بانتخابات عام 2030، قال بوتين إن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ قرار بشأن الترشح مجددًا، رغم أن الدستور يتيح ذلك، مضيفًا أنه لا يفكر حاليًا في الانتخابات.
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، بحثا في واشنطن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وخلال اللقاء، أدان الجانبان الهجمات المتكررة التي شنتها إيران على الكويت، وأكدا حق الكويت الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها وأمن أراضيها.
كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المشترك على مختلف المستويات في ظل الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة.
أكد قادة ثلاثة أحزاب كردية إيرانية، في تصريحات لقناة "إيران إنترناشيونال"، نفيهم بشكل كامل وحاسم للتقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تلقيهم أسلحة مصادَرة من حماس وحزب الله عبر جهاز "الموساد".
وكان موقع "واي. نت" قد ذكر، في تقرير نشره الخميس 4 يونيو (حزيران)، أن جهاز "الموساد" قام، قبل إيقاف الخطة بقرار من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتسليح مجموعات كردية معارضة للنظام الإيراني بأسلحة تم الاستيلاء عليها من حماس وحزب الله، وذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني.
ولكن الأمين العام لحزب "كومله" كردستان إيران، عبدالله مهتدي، قال في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال" إن حزبه لم يتلقَ أي أسلحة من إسرائيل أو الولايات المتحدة، مضيفًا أنه على حد علمه لم تحصل أي من الأحزاب الكردية الإيرانية الأخرى على أي تسليح من هاتين الدولتين.
كما نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، خالد عزیزي، هذه الادعاءات، مؤكدًا أنها "لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة" وأن الحزب لم يتلقَّ أي أسلحة من إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحزب "كومله"، رضا كعبي، أيضًا أن حزبه لا علاقة له بتلقي أي أسلحة من إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشددًا على أن بقية الأحزاب الكردية الإيرانية لم تحصل بدورها على أي تسليح من هذه الجهات.
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون تقديم تفاصيل، إرسال أسلحة إلى مجموعات كردية. وقد ردّت أحزاب كردستان إيران على تلك التصريحات، مؤكدة أنها لم تتسلم أي أسلحة من الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في وقت شنت فيه طهران خلال الحرب مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ على معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
كما لم توضح الولايات المتحدة وإسرائيل الجهة التي قُدمت إليها الأسلحة التي تحدث عنها ترامب، أو الأسلحة التي قال جهاز "الموساد" إنه حصل عليها من حماس وحزب الله، داخل أي حزب أو مجموعة كردية، بما في ذلك أحزاب إقليم كردستان.
وقد رفضت الأحزاب الكردية الإيرانية، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كومله وحزب "باك"، تصريحات ترامب بشأن إرسال "كميات كبيرة من الأسلحة"، مؤكدة أنها لم تتسلم "حتى رصاصة واحدة" من أي دولة، وأن سياستها تقوم على متابعة مطالبها بالوسائل السلمية.
كما أصدر "المؤتمر الوطني الكردستاني"، وهو إطار جامع للتنظيمات الكردية، بيانًا رفض فيه تصريحات ترامب بشأن تزويد جماعات كردية بالسلاح لمواجهة النظام الإيراني، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى حملة عدائية منسقة ضد الشعب الكردي، ومؤكدًا أن هذه الاتهامات "عامة وخطيرة وقد تضر بالعلاقات الكردية الأميركية".
ومع ذلك، ذكر موقع "واي نت"، في تقرير جديد نشره اليوم الخميس، أن هذه الأسلحة كانت قد تم الحصول عليها خلال الحرب من عناصر حركة حماس في قطاع غزة ومن حزب الله في لبنان، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" شاركت أيضًا في خطة لتسليح القوات الكردية، غير أن هذا البرنامج تم إيقافه في النهاية بعد ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، كانت صحيفة "ديلي صباح" التركية، المقربة من الحكومة، قد أفادت بأن أنقرة نجحت في إحباط خطة مزعومة لإسرائيل تهدف إلى استخدام قوات كردية كقوة برية في الحرب ضد إيران.
وبحسب الصحيفة وتقارير أخرى، كانت إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة تخطط لاستخدام تنظيمات كردية داخل العراق وداخل إيران كقوات بالوكالة في عملية برية، كان من المقرر أن تبدأ بعد هجوم أولي في مارس الماضي.
وأضافت التقارير أن إسرائيل استهدفت أيضًا مواقع عسكرية قرب الحدود الإيرانية العراقية لتسهيل تحرك القوات الكردية.
وذكرت "ديلي صباح" أن نحو 500 عنصر مسلح انطلقوا من العراق باتجاه إيران للمشاركة في القتال، لكن الخطة أُوقفت لاحقًا نتيجة تدخل تركيا، الذي شمل اتصالات رفيعة المستوى مع قيادات إقليم كردستان العراق.
وبحسب هذا التقرير، كانت أنقرة قد وجّهت تحذيرات إلى القادة الأكراد، وخاصة عائلتي بارزاني وطالباني، بعدم التعاون مع هذا المخطط، وأعلنت بشكل صريح أنها لن تقدم أي دعم لهم في حال مشاركتهم في الحرب ضد إيران.
ويقود الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق كل من مسعود بارزاني وبافل طالباني.
وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أن تركيا أرسلت أيضًا رسائل تحذيرية إلى حزب العمال الكردستاني، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات في حال مشاركته في أي عملية عسكرية.
كما أشار التقرير إلى عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون للحزب، قائلاً إنه دعا القوات الكردية إلى عدم الاستجابة للمبادرات الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه القضية خلال محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معبرًا عن رفضه القاطع لاستخدام القوات الكردية في الحرب ضد إيران.
وحذرت السلطات التركية من أن مثل هذا التحرك قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع.
كما حذر رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، خلال مؤتمر في إسطنبول من احتمال نشوء "كرة نار إقليمية"، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب قد تقود إلى مواجهة طويلة الأمد بين الأتراك والأكراد والعرب والإيرانيين.
بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل هيكل السلطة في إيران، بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن أنصار "جبهة الصمود" (جبهة بايداري) مُنعوا من المشاركة في التجمعات المؤيدة للنظام.
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، فقد اتُّخذ هذا القرار بناءً على طلب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.
وبحسب المصادر، مُنع أيضًا الأشخاص الذين كانوا يشاركون في التظاهرات المؤيدة للنظام، بما فيها التجمعات الليلية، حاملين لافتات ترفض تقديم أي تنازلات في الملف النووي.
وأضافت المصادر أن تنفيذ القرار بدأ تطبيقه، منذ الثلاثاء 2 يونيو الجاري، ومنذ ذلك الحين تم استبعاد أنصار "جبهة الصمود" من التجمعات المؤيدة للنظام.
وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن قاليباف انتقد بشدة، خلال اجتماع مع مستشاريه، المعارضين للاتفاق مع الولايات المتحدة و"بعض الناشطين المحسوبين على جبهة الصمود".
ووفقًا لهذه المعلومات، وصف قاليباف شخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي، بأنهم "شبه عسكريين متطرفين"، محذرًا من أنهم "سيدمرون إيران".
في المقابل، وجّه ممثل طهران في البرلمان الإيراني، حميد رسائي رسالة إلى قاليباف عبر قناته على "تلغرام" في 30 مايو (أيار) الماضي، انتقد فيها الحوار مع الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة:
"السيد قاليباف، كتابة الذكريات على جدار التفاوض مع أمريكا خطأ، والتعويل عليه أيضًا خطأ. حتى ظريف وروحاني، اللذان كانا ـ حديثًا ـ أساتذة تقديم التنازلات والاستسلام في المفاوضات، لم يحصلوا عبر التفاوض على ما يساوي ريشة قش. لا تكرروا الخطأ".
القائد السري وأزمة الشرعية
في الأيام الأخيرة، أشارت تقارير إلى وجود انقسام داخل مستويات الحكم في النظام الإيراني، بشأن سير المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصّب.
وفي الوقت نفسه، زاد غياب المرشد مجتبى خامنئي عن الأنظار من الغموض حول حجم دوره وتأثيره في المفاوضات، وأدى إلى تعميق أزمة الشرعية التي تواجهها السلطة في إيران.
ومنذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مناسبة أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، واقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة فقط.
أول ذكرى لوفاة الخميني دون خامنئي
أُقيمت في 4 يونيو مراسم الذكرى السنوية لوفاة روح الله الخميني، وشهدت للمرة الأولى غياب علي خامنئي عن المناسبة، بعدما قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي، خلال اليوم الأول من الحملة العسكرية الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.
وفي رسالة مكتوبة بمناسبة تلك الذكرى، حذّر مجتبى خامنئي مما وصفه بـ "الحرب المركبة للعدو"، قائلًا إنها تركز قبل كل شيء على "إحداث أخطاء في منظومة اتخاذ القرار لدى المسؤولين" وإضعاف "قدرة الشعب على الصمود".
واعتبر أن الهدف من هذا النهج هو نشر "الشك واليأس والخوف وسوء الظن والانقسام" داخل البلاد، مؤكدًا ضرورة التصدي له.
انقسام في قمة السلطة
خلال الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير متعددة عن بروز خلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن إدارة البلاد والتعامل مع ظروف الحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 31 مايو (أيار) الماضي، أن بزشكيان، احتجاجًا على "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة البلاد"، بعث برسالة رسمية إلى مكتب المرشد طالب فيها بالتنحي من منصبه.
وقال مصدر مطلع إن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة، وبلهجة وُصفت بأنها "غير مسبوقة وانتقادية"، من أن إدارة البلاد خرجت عمليًا عن الأطر الرسمية، وأن المفاصل الرئيسية للحكم أصبحت تحت "السيطرة الكاملة" لتيار محدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.
قال السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، إن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على دول المنطقة أظهر أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات.
وأضاف أن هذه الحرب لا تزال مستمرة، وأن على الرئيس الأميركي أن يكون مسؤولاً وفقًا لقانون صلاحيات الحرب وبموافقة "الكونغرس".
وأشار بلومنتال إلى أنه من الواضح أن أزمة الشرق الأوسط لن تنتهي قريبًا.