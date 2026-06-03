أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في بيان له، إصابة 63 شخصاً جراء الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، التي شنتها إيران، فجر الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، مشيرًا إلى إجراء سبع عمليات جراحية معقدة وعاجلة حتى الآن.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخص واحد جراء هذه الهجمات.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فقد تم تفعيل خطط الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية في كافة المنشآت الطبية، كما استُنفرت الكوادر الطبية والتمريضية والفنية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث.