أعلن الحرس الثوري الإيراني، في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مؤسس النظام، روح الله الخميني، أن "العدو بات مضطرًا إلى قبول قواعد جديدة" فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على أرض الواقع، ولا سيما في مجال الإدارة والسيطرة على مضيق هرمز.
وأضاف: "ستستمر المقاومة بقوة حتى القضاء الكامل على المؤامرات الاستكبارية، وإخراج الأجانب من غرب آسيا، وتحرير القدس عبر القضاء على النظام الصهيوني"، على حد تعبير البيان.
كما شدد الحرس الثوري على مواصلة ما وصفه بـ "نهج المقاومة"، معتبرًا أنه جزء من الاستراتيجية الإقليمية لإيران.