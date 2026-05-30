أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن أي تحرك من السفن العسكرية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه سيُقابل بالاستهداف من قِبل القوات المسلحة الإيرانية.

وجاء في البيان أن "أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض سلامة عبور تلك السفن لخطر جدي".

وأضاف البيان أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط ملزمة حصريًا بالمرور عبر المسارات المحددة مسبقًا، والحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري.