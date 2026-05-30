أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن أي تحرك من السفن العسكرية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه سيُقابل بالاستهداف من قِبل القوات المسلحة الإيرانية.
وجاء في البيان أن "أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض سلامة عبور تلك السفن لخطر جدي".
وأضاف البيان أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط ملزمة حصريًا بالمرور عبر المسارات المحددة مسبقًا، والحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري.
أفاد المحامي مصطفى نيلي بأن السجين السياسي الإيراني، بنيامين نقدي، وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في شيراز بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأوضح نيلي، في تصريح لقناة "امتداد"، أن نقدي اعتُقل في شيراز، بعد قيامه بإلقاء أسطوانة إطفاء حريق باتجاه عناصر من الشرطة.
وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية، وُجّهت له تهم تشمل "المحاربة، والعضوية في جماعات تهدف إلى الإخلال بالأمن، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن، والدعاية ضد النظام"، بينما صدر قرار بعدم ملاحقته في تهم تتعلق بإيذاء عناصر الأمن وحمل سلاح أبيض.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة اعتبروا جميع التهم محققة لجريمة "الإفساد في الأرض"، وعلى هذا الأساس صدر حكم الإعدام بحقه.
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، خلال مشاركته في مؤتمر "أمن البحر الأسود" في أوديسا جنوب أوكرانيا، إنه يعارض أي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني، داعيًا إلى "إسقاطه بدلاً من الاتفاق معه".
وأضاف أن "محور موسكو- طهران" يمثل عدوًا مشتركا للجميع، وأن التعامل معه يجب أن يكون حازمًا ومتماسكًا.
وأشار أيضًا إلى أن أي اتفاق مع النظام الإيراني، يشبه اتفاقات سابقة مع الاتحاد السوفيتي التي لم تحل المشكلة بشكل جذري.
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، خلال مشاركته في مؤتمر "أمن البحر الأسود" في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، إن العالم الحر لم يدرك بعد طبيعة النظام الإيراني.
وقال إن محاولات التوصل إلى اتفاق مع إيران على أمل تحقيق الاستقرار لن تنجح، مضيفًا: "الكلب المتوحش في النهاية سيعض يدكم".
وأضاف أن الطائرات المسيّرة التي تستهدف أوكرانيا يتم توفيرها من قِبل طهران، وأنها تُستخدم أيضًا، بحسب قوله، في ملاحقة المتظاهرين داخل إيران في الشوارع قبل استهدافهم من قِبل القناصة.
كما اعتبر أن طهران وموسكو "تتشاركان لنشر الفوضى في العالم".
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" سيُعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وسيتم التصويت عليه.
وأضاف سليمي أن القرارات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز ليست إجراءات تكتيكية أو مؤقتة، بل "نهائية ودائمة ولا رجعة فيها".
وأوضح أن مشروع القانون سيتم إقراره بشكل كامل وتفصيلي داخل البرلمان، دون تدخل خارجي، على حد قوله.
كما وصف سليمي هذا التشريع بأنه سيكون من "القوانين البارزة" في تاريخ إيران.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة أصبحت في موقع أقوى مما كانت عليه في السابق، مشيرًا إلى أنها ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لزم الأمر.
وجاء ذلك في سياق حديثه عن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال اندلاع حرب جديدة في حال فشل المفاوضات مع إيران.
وأضاف هيغسيث أن ترامب يفضل عدم الوصول إلى الخيار العسكري، لكنه أكد في الوقت نفسه جاهزية واشنطن للتحرك إذا اقتضت الحاجة ذلك.