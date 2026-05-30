وأوضح نيلي، في تصريح لقناة "امتداد"، أن نقدي اعتُقل في شيراز، بعد قيامه بإلقاء أسطوانة إطفاء حريق باتجاه عناصر من الشرطة.

وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية، وُجّهت له تهم تشمل "المحاربة، والعضوية في جماعات تهدف إلى الإخلال بالأمن، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن، والدعاية ضد النظام"، بينما صدر قرار بعدم ملاحقته في تهم تتعلق بإيذاء عناصر الأمن وحمل سلاح أبيض.

وأشار إلى أن قضاة المحكمة اعتبروا جميع التهم محققة لجريمة "الإفساد في الأرض"، وعلى هذا الأساس صدر حكم الإعدام بحقه.