وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.

وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».

وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.

وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.

كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".

وأضاف أن تهديد الطائرات المسيّرة يمثل تحديًا، لكن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير وتنفيذ حلول عملياتية وتكنولوجية لمواجهته.

وأكد أن الجيش سيواصل ملاحقة عناصر وقادة وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله على جميع المستويات، و«سيهاجم في أي مكان يُرصد فيه تهديد».