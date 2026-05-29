إعلام الحرس الثوري الإيراني: نص اتفاقية التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يُحسم بعد
نقلت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطّلع، أن نص اتفاقية التفاهم المحتملة لم يتم التوصل إلى صيغته النهائية بعد، وأنه في حال اكتماله سيتم الإعلان عنه رسميًا.
وأضاف المصدر، ردًا على بعض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام غربية، أن الروايات التي تم تداولها حتى الآن على أنها أجزاء من النص الأصلي "تفتقر إلى الدقة".
كما أكد أن نص اتفاقية التفاهم المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران شهد خلال الأيام الماضية بعض التعديلات.