قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال زيارة لقوات الولايات المتحدة المتمركزة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس بوكسر" في سنغافورة، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران إذا لم تقبل الاتفاق فستواجه هذه القوات.
وأشار وزير الحرب الأميركي إلى اجتماع مجلس وزراء حكومة ترامب، قائلاً: "قال الرئيس في اجتماع الحكومة إن على إيران إما قبول العرض المطروح بالطريقة الصحيحة أو مواجهة الرجل الموجود على يساري، وكان يقصدني أنا، لكن في الحقيقة لست أنا، بل أنتم".
وأدلى هيغسيث بهذه التصريحات أمام القوات الأميركية المتمركزة على متن "يو إس إس بوكسر" التي رست في سنغافورة، كما شارك خلال الزيارة في تدريبات اللياقة البدنية للجنود.
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن جهاز الموساد أنشأ شعبة سرية لتنفيذ عمليات تسلل وزعزعة استقرار النظام الإيراني.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المهمة الأولية لهذه الشعبة، التي أُنشئت عام 2021 بعد تولي دافيد برنيا رئاسة الموساد، كانت تنفيذ عمليات محددة تستهدف إبعاد مسؤولين كبار في النظام الإيراني، لكنها تحولت تدريجيًا إلى جزء من استراتيجية أوسع للموساد تقوم على "تغيير النظام".
ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولين في الموساد يعتقدون أن العمليات الأخيرة ضد إيران ليست سوى مرحلة ضمن مسار يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.
وقال الرئيس السابق لهذه الشعبة إن هدف هذه الوحدة هو تقريب لحظة سقوط النظام الإيراني، مضيفًا أن "العمل مع إيران لم ينتهِ، بل بدأ للتو".
وأضاف أن هذه الوحدة تعمل الآن بوتيرة أكبر، وأن هدفها هو "تسريع حركة الساعة الرملية لنهاية النظام".
ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مصادر قالت إنها أجرت مؤخرًا محادثات مع رئيس الموساد، أنه يعتقد أنه إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع اتفاق يتيح إنعاش الاقتصاد الإيراني واستمر الحصار على البلاد، فإن النظام الإيراني قد يسقط بحلول نهاية عام 2026.
نقلت وكالة “مهر” للأنباء عن محمد جماليان، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، أن العديد من العاملين في القطاع الخاص في مجال الصحة اضطروا لبيع منازلهم وذهبهم وممتلكاتهم الشخصية الأخرى من أجل تجنب ارتداد الشيكات.
وقال جماليان إن الدورة المعيبة لشركات التأمين والإنتاج وتوفير الأدوية أصبحت تُعطّل هذا القطاع، وإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية وإغلاق المراكز الصحية الخاصة.
وأضاف أن جزءًا من مستحقات الصيدليات مرتبط بموارد خطة “دارويار” (دعم الدواء) وسياسة ترشيد الدعم، والتي تأخرت الحكومة في دفعها.
وبحسبه، فإن المراكز العلاجية والصيدليات لم تتلقَّ مستحقاتها، ولذلك تواجه نقصًا حادًا في السيولة المالية.
كما قالت مرضية بذرافشان، المستشارة القانونية لجمعية الصيادلة في إيران، إن 17 ألف صيدلية خاصة في مختلف أنحاء البلاد أنفقت من مواردها الشخصية لضمان استمرار توفير الأدوية.
ووفقًا للتقرير، فإن الصيدليات الخاصة لديها أكثر من 36 ألف مليار تومان من المستحقات المتأخرة لدى شركات التأمين الأساسية ومنظمة هدفمندي للدعم.
وحذّر جماليان من أن القطاع الخاص، من أجل تجنب إدراجه في القائمة السوداء أو حرمانه من الحصول على الأدوية، يضطر إلى تسديد الشيكات بأي طريقة ممكنة، وهو وضع- بحسب قوله- إذا استمر سيُلحق ضررًا خطيرًا بقطاع الصحة.
صرح خطيب جمعة مدينة ساري، محمد باقر محمدي لائيني، خلال خطبة صلاة الجمعة، بأن "الشيطان الحقيقي" ليس ذلك النصب الحجري في مناسك الحج، بل هو الولايات المتحدة الأميركية، مضيفًا أن الحجاج يرجمون الشيطان الأكبر عبر ترديد شعار "الموت لأميركا".
وأشار لائيني إلى الرسالة الموجهة من المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إلى الحجاج قائلًا: "لقد تمكن مقاتلونا عبر الصواريخ والطائرات المسيرة من ترويع الشيطان الأكبر وإفزاعه".
كما أوضح خطيب جمعة ساري أن الولايات المتحدة فرضت في الأيام الأخيرة عقوبات على هيئة إدارة الممر المائي في الخليج، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا.
وتابع المسؤول الإيراني قائلاً إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن صراحة أنه حتى لو قامت إيران بتسليم المواد المخصبة، فإن العقوبات المفروضة عليها لن تُرفع.
وصف نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، محمد مولوي، الرسالة الأخيرة للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، بأنها ترسم "خارطة طريق للحوكمة المسؤولة".
وأوضح مولوي أن الأعداء، بعد إخفاقهم في المجالات العسكرية والاقتصادية، يسعون الآن إلى "ضرب تماسك الأمة" عبر التركيز على "إثارة الفرقة الاجتماعية والسياسية".
وأضاف أن البرلمان الإيراني يجب أن يكون في "الخطوط الأمامية للحفاظ على الوحدة الوطنية"، وألا يسمح بأن تؤدي "الخلافات غير الضرورية والتنافس الفصائلي" إلى إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للبلاد.
وأكد مولوي ضرورة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية والحزبية في كافة القرارات "التشريعية والرقابية" التي يتخذها البرلمان.
قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، على هامش مؤتمر موسكو الأمني، إنه "بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ينبغي وضع إطار جديد للسلام والاستقرار في المنطقة، وقد لاقى هذا الموقف ترحيبًا من الدول المشاركة في المؤتمر".
وأضاف باقري كني أن "اتفاقيات أبراهام" هي في الواقع "اتفاقيات فرعونية"، ولن تكون ضامنة للسلام في المنطقة، معتبرًا أنه ما دامت مشاريع مثل "الشرق الأوسط الكبير" التي تطرحها الولايات المتحدة أو مشروع "إسرائيل الكبرى" مستمرة، فلن تشهد المنطقة استقرارًا.
وأكد أن "أي آلية أمنية جديدة يجب أن تتشكل بمشاركة دول المنطقة، ودون تدخل الولايات المتحدة أو نفوذ إسرائيل".