أفاد مراسل التلفزيون الإيراني من مضيق هرمز أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبرت 24 سفينة الممرات الداخلة والخارجة لمضيق هرمز، وذلك "بتنسيق" بين القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ووزارة الخارجية الإيرانية.

ونقل عن العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري أن عدد السفن "المصرح لها" بالعبور من مضيق هرمز أكبر من هذا الرقم، لكن "لتجنب الازدحام البحري وضمان أمن السفن"، يتم يوميًا السماح لعدد محدد منها بالمرور.

وأضاف أن حركة عبور السفن عبر المضيق شهدت تسارعًا مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، لكنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما قال إن "سفن الدول المعادية والسفن الحربية غير مسموح لها بالعبور من مضيق هرمز".