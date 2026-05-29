قال إمام جمعة طهران، محمد حسن أبوترابي فرد، إن الأشخاص الذين تربّوا في "ظل تعاليم الوحي" و"مدرسة الأنبياء" يخوضون القتال ويستهدفون القواعد الأميركية.
وأشار إلى الهجوم الأميركي على موقع قرب مطار بندر عباس، معتبرًا أن ذلك "اعتداء على سماء وأرض إيران"، مضيفًا أنه تم الرد عليه "برد قاسٍ ومؤلم" عبر قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري.
وبحسبه، فإن تصريحات "البنتاغون" التي تقول إن وقف إطلاق النار لم يُنتهك تعكس "قوة الردع" الإيرانية و"تغير ميزان القوى لصالح إيران".
كما قال أبوترابيفرد إن الولايات المتحدة وإسرائيل أدركتا خلال الحرب مع إيران أن القوة العسكرية، حتى مع الحضور الأميركي المباشر، لم تعد قادرة على "تشكيل الواقع السياسي" في غرب آسيا، وأن هذا يعني "نهاية وجودهما" في منطقة جنوب غرب آسيا.
وأضاف: "اليوم العالم لا يسمع إلا لغة واحدة، وهي لغة القوة"، مؤكدًا ضرورة تعزيز "قدرة أمة الإسلام ومحور المقاومة".
وفي إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قال إنها تتم بدعم عسكري وسياسي ومالي من واشنطن، مضيفًا: "كل قذيفة تطلقها إسرائيل، قبل أن تصيب شعب لبنان وغزة المقاوم، تقع على جسد أميركا".