وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المهمة الأولية لهذه الشعبة، التي أُنشئت عام 2021 بعد تولي دافيد برنيا رئاسة الموساد، كانت تنفيذ عمليات محددة تستهدف إبعاد مسؤولين كبار في النظام الإيراني، لكنها تحولت تدريجيًا إلى جزء من استراتيجية أوسع للموساد تقوم على "تغيير النظام".

ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولين في الموساد يعتقدون أن العمليات الأخيرة ضد إيران ليست سوى مرحلة ضمن مسار يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.

وقال الرئيس السابق لهذه الشعبة إن هدف هذه الوحدة هو تقريب لحظة سقوط النظام الإيراني، مضيفًا أن "العمل مع إيران لم ينتهِ، بل بدأ للتو".

وأضاف أن هذه الوحدة تعمل الآن بوتيرة أكبر، وأن هدفها هو "تسريع حركة الساعة الرملية لنهاية النظام".

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مصادر قالت إنها أجرت مؤخرًا محادثات مع رئيس الموساد، أنه يعتقد أنه إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع اتفاق يتيح إنعاش الاقتصاد الإيراني واستمر الحصار على البلاد، فإن النظام الإيراني قد يسقط بحلول نهاية عام 2026.