أفادت رسائل ومعلومات تلقتها شبكة "إيران إنترناشيونال" بقيام مسؤولي النظام الإيراني باستغلال السجناء لحشد التجمعات والمظاهرات الحكومية الليلية. ووفقاً لهذه المعلومات، فقد ظهر عدد من السجناء في عدة مدن وهم يرتدون "الأساور الإلكترونية" الخاصة بمراقبة المحكومين أثناء مشاركتهم في تلك التجمعات.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المتابعين في رسالته قائلاً: "لقد أفرجوا عن سجناء من فئتي الشباب والمراهقين ممّن يخضعون للرقابة عبر الأساور الإلكترونية، شريطة مشاركتهم في التجمعات والمسيرات التابعة للنظام".

وكان مواطنون قد أشاروا في وقت سابق عبر رسائل متعددة إلى أن السلطات تمنح مبالغ مالية للمشاركين في هذه التجمعات، فضلاً عن تقديم امتيازات ومساعدات عينية تشمل سلعاً غذائية أساسية مثل الأرز والزيت.