كتب أحد المواطنين في رسالة وجهها إلى شبكة "إيران إنترناشيونال": "أنا مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدي والفيبروميالغيا (التهاب العضلات الليفي). أُعاني من هذا المرض منذ 10 سنوات، وكنت أحقن دواء ريميكيد Remicade طوال السنوات الثماني الماضية، لكنني لم أتلقَ الدواء منذ عدة أشهر؛ مما أدى إلى نشاط المرض مجدداً، وتورم جميع مفاصلي وتصلب ركبتي بالكامل".
وأضاف المواطن: "بالأمس اتصلت بي منظمة الغذاء والدواء وأبلغتني بتوفر دواء ريميكيد بسعر 19 مليون تومان للقارورة الواحدة، ما يعني أن تكلفة 3 قارورات تبلغ 57 مليون تومان. ورغم كل هذا الألم، لم أتمكن من شرائه لعدم قدرتي المالية على تحمل هذه التكلفة المرتفعة".
وفي سياق متصل، جاء في رسالة لمواطن آخر: "أجريت فحصاً مخبرياً واحداً بلغت تكلفته ثلاثة ملايين و750 ألف تومان، واشتريت علبتين من الأقراص الطبية المحلية بـ980 ألف تومان، فضلاً عن فحص طبي آخر كلفني مليوناً و670 ألف تومان".