قال عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، محمد ميرزائي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يطرح يوميًا تصريحات، وصفها بأنها تفتقر إلى أي مبرر عقلاني، مضيفًا أنه "يبدو مصابًا بالخرف".

وأشار ميرزائي، في معرض حديثه عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، إلى أنه "تُطرح يوميًا روايات وتصريحات متناقضة، حتى إن كثيرًا من المحللين الغربيين والأميركيين لا يعتبرونها قابلة للدفاع".

وأضاف: "باستثناء ترامب نفسه، لم يقل أي من المحللين الأميركيين إن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب".

وتابع النائب الإيراني: "حتى بعض المقربين منه تحدثوا عن وضعه الذهني".