قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال اجتماع الحكومة في البيت الأبيض بشأن إيران، إنه خلال فترتي رئاسة ترامب لم يكن هناك سوى شخص واحد وقف وأعلن أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وأشار هيغسيث إلى عملية "الغضب الملحمي"، قائلاً إن الأمر هذه المرة لم يُدر بطريقة حروب العراق وأفغانستان، بل تم عبر مقاربة ذكية وحاسمة وبأقصى قدر من القوة الفتاكة، ما أدى إلى "إخضاع إيران".

وأضاف أن البحرية الإيرانية باتت في قاع المياه الخليجية، وأن سلاحها الجوي والدفاع الجوي تعرضا لأضرار، وحتى إن كانت لديهم صواريخ، فهم حالياً غير قادرين على إنتاج المزيد منها أو من الطائرات المسيّرة أو السفن.

وقال وزير الحرب الأميركي إن هذا هو السبب في أن إيران أعلنت استعدادها للتفاوض، مضيفاً أنه في الوقت نفسه تم فرض حصار عالمي حال دون قدرة طهران على الاستيراد أو التصدير عبر موانئها، ما تسبب في أضرار كبيرة لاقتصادها.

وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك سواء عبر التفاوض لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي أو عبر الخيار العسكري عند الضرورة، قائلاً: "إذا اضطررنا، سنعود إلى وزارة الحرب لإنهاء المهمة من ذلك الطريق".