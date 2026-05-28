قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن القوات الأميركية أظهرت أداءً مميزًا خلال عمليتي "الغضب الملحمي" و"مطرقة منتصف الليل" ضد إيران، مؤكدًا أنها نفذت مهام شديدة التعقيد في ظروف حرب فعلية، ونجحت في تنفيذ عمليات اعتُبرت لدى كثيرين مستحيلة.

وأضاف أنه بعد سقوط طيارين أميركيين في إيران، لم يكن موقعهما معروفًا في البداية، ثم تأكد بعد نحو يوم أن إشارات الطوارئ لكل من أفراد الطاقم كانت نشطة.

وأشار إلى أنه تم التحقق لاحقًا من أن أحد الطيارين كان لا يزال على قيد الحياة لكنه عالق خلف خطوط العدو، لافتًا إلى أن سلاح الجو الأميركي أرسل طائرات إلى مناطق اعتُبرت غير قابلة للهبوط، كما جرى تجهيز المروحيات في الموقع نفسه، بهدف استعادة الطيار من خلف خطوط العدو.

ووصف جيه دي فانس العملية بأنها من أكثر المشاهد التي شهدها في حياته جرأة وإبهارًا.