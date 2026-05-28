قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن "تقدّمًا جيدًا" تحقق في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن "معظم مقترحات طهران قد تم قبولها".

وأكد أن المفاوضات شهدت تقدمًا ملحوظًا من حيث الكمّ والكيف، وأن بعض ملحوظات إيران‌ لا تزال قائمة، ويجب على الجانب الأميركي تنفيذها.

وأشار إلى استهداف سفن تابعة لإيران في الأيام الأخيرة، قائلاً إن "قلقنا الوحيد يتمثل في عدم قابلية دونالد ترامب للتنبؤ ونقضه للعهود".

وتابع أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى قطر تناولت موضوع الأموال الإيرانية المجمّدة وآلية سدادها، مشيرًا إلى أن الزيارة حققت نتيجة إيجابية لصالح طهران.