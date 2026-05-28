إسرائيل تدين إدراجها في اتهامات “العنف الجنسي في مناطق النزاع”
أدان داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قرار المنظمة إدراج إسرائيل في القائمة السوداء المتعلقة باتهامات العنف الجنسي في مناطق النزاع.
ووصف هذا القرار على منصة “إكس” بأنه "فضيحة أخلاقية" .
كما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على “إكس”: "إن القرار المخزي والسخيف للأمم المتحدة بإدراج مؤسسات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يكشف مجددًا الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة: منظمة مسيّسة وفاسدة تخلت عن مبادئها التأسيسية، وهدفها الأساسي هو الهجوم المنهجي على إسرائيل" .