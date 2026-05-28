نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر مطّلع، قوله: «تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، لكن الرئيس الأميركي لم يصدق عليها بعد».

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر سابقًا، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأميركي لم يوافق عليها بشكل نهائي بعد.

كما أفادت قناة 'العربية"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم على مرحلتين.

وبحسب التقرير، تشمل المرحلة الأولى توقيع مذكرة التفاهم وإقامة مراسم التوقيع في باكستان.