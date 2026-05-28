أفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بمقتل الشقيقين: ميثم ويسي ومجتبى ويسي عند الساعة الرابعة فجر الخميس 28 مايو (أيار)، في قرية "قلعة كهُوش" بقضاء مقاطعة دالاهو، في محافظة كرمانشاه غربي إيران، وذلك بعد إطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب التقرير، كان الشقيقان يعيشان متخفّيين بعد "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في إيران.
وذكرت "هنغاو" أن "المكان الذي كان يختبئ فيه الشقيقان تمت محاصرته بشكل كامل من قبل قوات الحرس الثوري؛ حيث أطلقت النار من أربع جهات دون أي تحذير مسبق، ما أدى إلى مقتل ميثم ومجتبى ويسي على الفور".
ووفقًا للتقرير، فإن ميثم ومجتبى ويسي كانا من أتباع الديانة اليارسانية، ومن الناشطين الثقافيين البارزين، كما كانا من مؤسسي مكتبة "دره دريج" في محافظة كرمانشاه.