أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، سيتوجه، الجمعة 29 مايو (أيار) إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأميركي، ماركو روبيو.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه باكستان إلى التفاوض بشأن اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسحاق دار وروبيو سيبحثان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

