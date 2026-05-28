أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستعدة للمساعدة في إخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، إلا أن الولايات المتحدة لم تقبل بالمقترح الذي ظل مطروحًا على الطاولة منذ أشهر.
ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض،يوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، إنه لا يوافق على نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا أو الصين.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن بلادها تدعو كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى عدم العودة إلى المواجهات العسكرية ومواصلة الحوار.