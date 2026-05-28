أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم، الذي استهدف بيروت، كان يستهدف قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، علي الحسيني.

وفي الوقت نفسه، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" أن الهجوم الذي نُفذ في بيروت استهدف قائدًا في الوحدة الصاروخية التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة في بيروت قبل دقائق قليلة.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل، إلا أن وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الهجوم وقع في منطقة "الشويفات" جنوبي العاصمة بيروت.