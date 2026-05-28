ووفقًا لهذا التقرير، فإن المحكمة الثورية في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كيميا داوودي بتهم تشمل "التواصل مع جماعات وشبكات معادية" و"الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد".

وأضاف "هرانا" أن تارا داوودي حُكم عليها أيضًا بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم تشمل "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام".

وكانت الشقيقتان قد اعتُقلتا في 14 يناير الماضي خلال الاحتجاجات العامة في طهران، وهما محتجزتان حالياً في عنبر النساء بسجن إيفين. وذكر موقع "هرانا" أن عملية اعتقالهما ترافقت مع اعتداء بالضرب وممارسة العنف من قِبل القوات الأمنية.

