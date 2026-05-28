في أعقاب الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، التي شنتها إيران على الكويت، أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بشدة هذا الهجوم، واعتبرته «انتهاكًا واضحًا لسيادتها»، و«خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية».
كما دعت قطر إلى الحيلولة دون "تداعيات الهجمات غير المبررة"، وخفض التصعيد من أجل إعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية "تضامن" الدوحة الكامل مع الكويت، مشيرة إلى أنها تدعم أي إجراء يهدف إلى الحفاظ على سيادتها وأمنها.
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، بأن كيميا داوودي وتارا داوودي، الشقيقتين المحتجزتين في سجن "إيفين"، واللتين اعتُقلتا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد حُكم عليهما بالسجن لمدة 10 و6 سنوات على التوالي، من قِبل المحكمة الثورية في طهران.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن المحكمة الثورية في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كيميا داوودي بتهم تشمل "التواصل مع جماعات وشبكات معادية" و"الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد".
وأضاف "هرانا" أن تارا داوودي حُكم عليها أيضًا بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم تشمل "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام".
وكانت الشقيقتان قد اعتُقلتا في 14 يناير الماضي خلال الاحتجاجات العامة في طهران، وهما محتجزتان حالياً في عنبر النساء بسجن إيفين. وذكر موقع "هرانا" أن عملية اعتقالهما ترافقت مع اعتداء بالضرب وممارسة العنف من قِبل القوات الأمنية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم، الذي استهدف بيروت، كان يستهدف قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، علي الحسيني.
وفي الوقت نفسه، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" أن الهجوم الذي نُفذ في بيروت استهدف قائدًا في الوحدة الصاروخية التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة في بيروت قبل دقائق قليلة.
ولم ينشر الجيش الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل، إلا أن وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الهجوم وقع في منطقة "الشويفات" جنوبي العاصمة بيروت.
اعتبرت دولة الكويت الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات الإيرانية انتهاكًا صارخًا لسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الهجمات تأتي في وقت تبذل فيه عدة دول في المنطقة جهودًا جدية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة.
وأضاف البيان أن الكويت تعتبر هذه الهجمات انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أن البلاد تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي اعتداء أو تهديد.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الكويت في تمام الساعة 4:47 من فجر الخميس 28 مايو (أيار)، بتوقيت إيران، وقد تمكنت القوات الكويتية من اعتراضه.
ووصف البيان هذا الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن القوات الإيرانية كانت قد أطلقت قبل ذلك ببضع ساعات خمس طائرات مسيرة انتحارية في مضيق هرمز وبالقرب منه، مما شكل "تهديدًا واضحًا".
ووفقًا لما أعلنته "سنتكوم"، فقد تم اعتراض جميع هذه الطائرات المسيرة من قِبل القوات الأميركية، كما أحبطت الولايات المتحدة إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من مركز تحكم أرضي تابع لإيران في بندر عباس.
أفادت وكالة "فارس" الأمنية بمقتل النقيب في الحرس الثوري عبد الحسين مجدمي، قائد قوات "الباسيج" في دارخوين التابعة لقضاء شادكان (الفلاحية) جنوب غربي إيران، وهي منطقة يسكنها العرب.
وذكرت الوكالة أن مجدمي قُتل الليلة الماضية قرابة الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) أمام منزله، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين.
وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في شرح تفاصيل مقتل هذا القائد، إن المنفذين كانا يستقلان دراجتين ناريتين، وقد كمنا قرب منزله، وأطلقا أربع رصاصات باستخدام بندقية صيد وسلاح كلاشينكوف.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة أو المجموعة أو الشخص الذي نفذ هذا الهجوم المسلح.
وكان "حرس ولي العصر" أعلن، في بيان صدر أمس، مقتل النقيب في الحرس الثوري عبد الحسين مجدمي مقدم، أحد عناصر قوات التعبئة «الباسيج» في شادكان، مساء الثلاثاء 26 مايو (أيار) الجاري.
كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن عبد الحسين مجدمي كان من "المدافعين عن الحرم" في أحداث سوريا ومن المقربين لقائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني.