اعتبرت دولة الكويت الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات الإيرانية انتهاكًا صارخًا لسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الهجمات تأتي في وقت تبذل فيه عدة دول في المنطقة جهودًا جدية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة.
وأضاف البيان أن الكويت تعتبر هذه الهجمات انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أن البلاد تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي اعتداء أو تهديد.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الكويت في تمام الساعة 4:47 من فجر الخميس 28 مايو (أيار)، بتوقيت إيران، وقد تمكنت القوات الكويتية من اعتراضه.
ووصف البيان هذا الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن القوات الإيرانية كانت قد أطلقت قبل ذلك ببضع ساعات خمس طائرات مسيرة انتحارية في مضيق هرمز وبالقرب منه، مما شكل "تهديدًا واضحًا".
ووفقًا لما أعلنته "سنتكوم"، فقد تم اعتراض جميع هذه الطائرات المسيرة من قِبل القوات الأميركية، كما أحبطت الولايات المتحدة إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من مركز تحكم أرضي تابع لإيران في بندر عباس.
أفادت وكالة "فارس" الأمنية بمقتل النقيب في الحرس الثوري عبد الحسين مجدمي، قائد قوات "الباسيج" في دارخوين التابعة لقضاء شادكان (الفلاحية) جنوب غربي إيران، وهي منطقة يسكنها العرب.
وذكرت الوكالة أن مجدمي قُتل الليلة الماضية قرابة الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) أمام منزله، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين.
وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في شرح تفاصيل مقتل هذا القائد، إن المنفذين كانا يستقلان دراجتين ناريتين، وقد كمنا قرب منزله، وأطلقا أربع رصاصات باستخدام بندقية صيد وسلاح كلاشينكوف.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة أو المجموعة أو الشخص الذي نفذ هذا الهجوم المسلح.
وكان "حرس ولي العصر" أعلن، في بيان صدر أمس، مقتل النقيب في الحرس الثوري عبد الحسين مجدمي مقدم، أحد عناصر قوات التعبئة «الباسيج» في شادكان، مساء الثلاثاء 26 مايو (أيار) الجاري.
كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن عبد الحسين مجدمي كان من "المدافعين عن الحرم" في أحداث سوريا ومن المقربين لقائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني.
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، بمناسبة ذكرى افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الإيراني، أكد فيها أن "الوحدة الوطنية" تُعد من أهم عوامل تحقيق الانتصار.
وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن الحفاظ على الانسجام الاجتماعي وتجنب الخلافات السياسية يُعد من مسؤوليات النخب والنواب في البرلمان، وأن أي إبراز للاختلافات الاجتماعية قد يؤدي إلى التفرقة.
كما أضاف النص المنسوب إلى مجتبى خامنئي أن "العدو"، في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية، يسعى إلى خلق انقسام وتفكك اجتماعي، وأن على القوى الموالية للنظام منع بروز الخلافات.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أميركية ردًا على الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة، فجر الخميس 28 مايو (أيار)، على محيط مطار بندر عباس، فيما أعلن الجيش الكويتي في الوقت نفسه اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة "معادية"، دون الكشف عن الجهة التي أطلقتها.
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إنه "عقب اعتداء الجيش الأميركي المعتدي فجر اليوم على نقطة تقع قرب مطار بندر عباس باستخدام مقذوفات جوية"، تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي "انطلق منها العدوان" عند الساعة 4:50 فجرًا بالتوقيت المحلي.
وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن هذا الهجوم يشكّل "تحذيرًا جديًا" للولايات المتحدة، مضيفًا أن "أي اعتداء لن يمر دون رد". وجاء في البيان أيضًا: "في حال تكرار العدوان، سيكون ردنا أكثر حسمًا، وتتحمل الجهة المعتدية مسؤولية العواقب".
ولم يشر البيان إلى الموقع الدقيق للقاعدة المستهدفة، لكن قبل ساعات من صدوره أعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".
وأوضح الجيش الكويتي، في بيانه، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناجمة عن عمليات اعتراض وتدمير تلك الأهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. ولم تكشف السلطات الكويتية عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.
وتأتي هذه التطورات بعدما انتشرت، فجر اليوم الخميس، تقارير عن سماع عدة انفجارات شرق "بندر عباس"، جنوب إيران، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. وأعلن مسؤولون أميركيون لاحقًا أن الجيش الأميركي نفذ عملية وصفها بأنها "دفاعية"، أسقط خلالها عدة طائرات مسيّرة إيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدف موقعًا عسكريًا مرتبطًا بالتحكم وإطلاق الطائرات المسيّرة في "بندر عباس".
وأكدت الولايات المتحدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات ضد القوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من المؤسسات الأمنية الإيرانية، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق قرب بندر عباس بعد أن تصدى الحرس الثوري لـ "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول عبور مضيق هرمز".
وبعد ساعات، نقلت قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن "مسؤول عسكري مطّلع" قوله إنه "عند الساعة 12:35 بعد منتصف الليل، حاولت أربع قطع بحرية العبور عبر مضيق هرمز والدخول إلى المياه الخليجية دون تنسيق مع القوات الأمنية في المضيق، وتم توجيه إنذارات لها، وبعد تجاهلها، أُطلقت طلقات تحذيرية أجبرتها على التراجع".
كما وصف مسؤول أميركي، في حديث مع شبكة "سي بي إس"، العملية الأميركية بأنها "دفاعية"، موضحًا أن الضربة استهدفت موقعًا عسكريًا كان يشكل تهديدًا للقوات الأميركية ولممرات التجارة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائمًا.
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاحتمال انهيار النظام الحاكم في كوبا، وقامت بمحاكاة سيناريوهات جديدة للرد العسكري في حال اندلاع فوضى في البلاد.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: "الوصف الأفضل لما يحدث هو تسريع الانهيار"، مضيفًا: "لكن ليس لدينا نية في الوقت الحالي لتدمير النظام بالكامل؛ فهذه العملية تتم على مراحل".
وبحسب التقرير، فإن هذا الضغط التدريجي يمنح ترامب، المشغول حاليًا بالمحادثات مع إيران، الوقت الكافي للتركيز على كوبا في المستقبل.
وذكر مسؤول آخر: "ترامب يريد تجربة كافة أوراق الضغط الممكنة، لكن الأدوات المتاحة الآن أقل مما كانت عليه في الماضي".
فيما أضاف مسؤول ثالث أن هناك أدوات كثيرة، لا سيما في مجال العقوبات، تحت تصرف الإدارة الأميركية، وأن هناك المزيد من الإجراءات في طريقها للتنفيذ.