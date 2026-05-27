قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بيغوت، إن الرئيس دونالد ترامب «أعلن بوضوح منذ اليوم الأول لتوليه منصبه أن النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا».
وأضاف بيغوت، في منشور على منصة «إكس»، أن ترامب «اتخذ إجراءات حازمة لضمان ألا تحقق إيران هذا الهدف أبدًا».
بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على تعطيل إيران للملاحة عبر مضيق هرمز وتحرك الولايات المتحدة لفرض حصار بحري على موانئها وسواحلها الجنوبية، يبدو أن المواجهة تدخل بشكل متزايد مرحلة جديدة: مفاوضات مدفوعة بالإنهاك.
وما بدأ كصدام عسكري وجيوسياسي تحول إلى صراع على التحمل الاقتصادي، وهو صراع لا تبدو إيران ولا الاقتصاد العالمي قادرين على تحمله إلى أجل غير مسمى.
وبعد أسابيع من التصعيد، استعادت الدبلوماسية زخمها؛ إذ تكثفت المحادثات التي تشارك فيها طهران وواشنطن ووسطاء إقليميون، في حين ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراراً إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريباً.
وفي قلب المفاوضات الأخيرة تقبع مسألة الأصول الإيرانية المجمدة؛ إذ يطالب المسؤولون الإيرانيون بضمانات للوصول إلى مليارات الدولارات المحتجزة في الخارج قبل قبول أي تفاهم أولي، في حين تشير تقارير من طهران إلى أن قطر قد تكون بصدد استكشاف آليات مالية تسمح بتحويلات محدودة دون مدفوعات أميركية مباشرة إلى إيران.
الأسواق في "المنطقة الحمراء"
تعكس هذه الدبلوماسية الضغوط المتزايدة على كلا الجانبين. فقد حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، في مايو (أيار) الجاري، من أنه ما لم يتم إحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة مع إيران، فإن سوق النفط العالمية قد تدخل "المنطقة الحمراء" بحلول الصيف.
وبدءاً من منتصف مارس (آذار) الماضي- أي بعد نحو أسبوعين من تحرك إيران لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز- بدأت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السحب التدريجي من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية لتعويض الانخفاض الحاد في صادرات الطاقة من الخليج. وبحسب تقديرات السوق، فقد تم بالفعل ضخ مئات الملايين من البراميل من المخزونات الطارئة في محاولة من الحكومات لاستقرار الأسعار ومنع حدوث صدمة أوسع في الإمدادات.
ولكن الاحتياطيات الاستراتيجية ليست غير محدودة. وحتى عند احتساب المخزونات التجارية، فإن جزءاً فقط من سعة تخزين النفط العالمية يمكن ضخه واقعياً في السوق؛ إذ إن جزءاً كبيراً من المخزونات العالمية مرتبطة بالبنية التحتية التشغيلية، كما تواجه العديد من الحكومات قيوداً قانونية وسياسية تحظر الاستنزاف الشديد للاحتياطيات الطارئة خارج ظروف الحرب.
الإنهاك الاقتصادي لطهران وواشنطن
أصبح هذا العبء مرئياً بشكل متزايد في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي؛ حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى إضعاف نمو الطلب وأثارت مخاوف الركود في الاقتصادات الكبرى، في حين يستمر اضطراب الشحن بالمنطقة الخليجية في ضخ حالة من التذبذب في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متصاعدة خاصة بها. فقد انخفضت صادرات النفط الخام والمشتقات البترولية- التي تشكل حصة الأسد من عائدات التصدير للبلاد- بشكل حاد تحت وطأة ظروف الحصار. كما واجهت منشآت الصلب والبتروكيماويات الإيرانية اضطرابات وهجمات متكررة خلال الصراع.
ووفقاً لتقديرات شركة "كبلر"، لتحليلات الشحن البحري، فإن المخزون النفطي العائم لإيران بالقرب من مياه شرق آسيا قد انخفض بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث تكافح طهران للحفاظ على صادراتها إلى الصين رغم القيود اللوجستية المتزايدة.
وتمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات تصعيد كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، في حين يبدو أن قدرة إيران على تحمل مواجهة مطولة مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها على الاستمرار في تهديد طرق الشحن والاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، تواجه واشنطن أيضاً حدوداً لقدراتها؛ فأزمة الطاقة المطولة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً، تشكل ضغوطاً متزايدة على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج لتأمين تفاهم مؤقت على الأقل مع طهران.
وهذا الضغط يفسر التجدد الطارئ والمستعجل المحيط بمحادثات الدوحة. وما يبدو واضحاً بشكل متزايد الآن هو أنه لا الاقتصاد الإيراني ولا الاقتصاد العالمي يمكنهما تحمل المسار الحالي لفترة أطول.
ولم يعد السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الضغط الاقتصادي ملموساً أم لا، بل هو: هل ستجبر هذه الضغوط الأطراف على تقديم تنازلات قبل أن تؤدي أي حسابات خاطئة إلى جولة أخرى من التصعيد؟
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الهجمات العسكرية الأخيرة على أهداف في "بندر عباس"، جنوب إيران، مساء الاثنين 25 مايو (أيار) جاءت بعد أن رصد محللو الاستخبارات سلسلة من التحركات العسكرية الإيرانية وُصفت بأنها "قد تكون تهديدًا محتملاً".
وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إيران أطلقت عدة طائرات مُسيّرة انتحارية بالقرب من نحو 24 سفينة حربية أميركية في منطقة بحر عمان وبحر العرب، وهي سفن تشارك في عمليات فرض حصار بحري على موانئ جنوب إيران.
ووفق المصادر نفسها، فقد رصدت الاستخبارات الأميركية تحركات في بعض مواقع صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية قرب مضيق هرمز، اعتُبرت تهديدًا للطائرات الهجومية البرية ولحاملات الطائرات المشاركة في العمليات البحرية.
كما نقل التقرير عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي استهدف مواقع داخل إيران قرب مضيق هرمز، بينما ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري في هجوم استهدف قوارب سريعة تابعة له.
ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات كانت "دفاعية" واستهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام بحرية.
ونفى مسؤولون أميركيون تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9 ريبر".
كما أشار مسؤولون أميركيون إلى احتمال أن تكون إيران تختبر هامش التحرك العسكري لديها في ظل مساعٍ متزامنة للتوصل إلى اتفاق سياسي ووقف التصعيد.
وفي السياق السياسي، لا تزال المحادثات بين طهران وواشنطن مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، وحرب إسرائيل وحزب الله في لبنان، ورفع العقوبات وتجميد الأصول الإيرانية.
وبحسب التقرير، فإن الجانبين أحرزا تقدمًا أوليًا نحو مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن المحادثات قد تستغرق أيامًا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح سابقًا بأنه تم التوصل إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المطروحة، لكن هذا لا يعني أن اتفاقًا لإنهاء الحرب بات وشيكًا.
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر منشور كان قد كتبه سابقًا على منصة «تروث سوشال» ينتقد فيه بعض وسائل الإعلام بشأن الحرب مع إيران.
وكتب: «إذا استسلمت إيران، وقبلت بتدمير قواتها البحرية والجوية، وسحبت قواتها من طهران، ووقّع مسؤولوها وثائق الاستسلام، فإن (وسائل الإعلام الكاذبة) مثل نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وسي إن إن، ستصف ذلك أيضًا بأنه انتصار لإيران على الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب في جزء آخر من المنشور: «الديمقراطيون الأغبياء ووسائل الإعلام فقدوا تمامًا طريقهم. لقد أصبحوا مجانين تمامًا!».
وكان ترامب قد نشر هذا التصريح أيضًا في 18 مايو (أيار) الجاري.
أصدر المكتب الإعلامي لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي بيانًا ردًا على إصدار حكم الإعدام بحق أربعة مواطنين إيرانيين.
وجاء في البيان: "إن إصدار أحكام إعدام جديدة بحق 4 من شباب أكباتان، ميلاد آرمن، محمدمهدي حسيني، مهدي إيماني، وناويد نجاران، دليل آخر على الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني الذي يقتل شباب إيران للحفاظ على سلطته ويتغذى على دماء الشعب لبقائه".
وأضاف البيان: "إن النظام الإيراني الاستبدادي حوّل المحاكم إلى أداة للقمع، وأصبح الإعدام سلاحًا لبث الرعب في المجتمع".
كما جاء في البيان: "إن صمت العالم تجاه إعدام المتظاهرين الإيرانيين يُعد فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا. وكل يوم تتهاون فيه المجتمع الدولي مع هذا النظام، تصبح إيران أكثر جرأة وقسوة في قتل الشباب وتوسيع القمع".
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مستوى الاتصال بالإنترنت في إيران ارتفع إلى 86 في المائة، كما عادت شبكات الهاتف المحمول وأجزاء أخرى من خدمات الإنترنت إلى الاتصال بالشبكة العالمية.
وأضافت أن "الإنترنت المفلتر" لا يزال قائمًا، لكن يمكن الالتفاف عليه باستخدام أدوات تجاوز الحجب.
وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق "واتساب" بات خاضعًا للقيود حاليًا، ويتطلب الوصول إليه استخدام أدوات تجاوز الحجب، في حين لا يزال بعض المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت العالمي.