كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، أن زيارة البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إلى قطر تأتي بهدف متابعة عملية الإفراج عن جزء من الموارد المالية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن "مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا تتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة"، مشيرة إلى أن طهران تطالب بالحصول على 12 مليار دولار منها بالتزامن مع إعلان أي اتفاق.

وأضافت أن بقية المبلغ من المفترض أن يتم تحويله خلال 60 يومًا، وأن زيارة قالیباف تهدف إلى تنسيق آليات التنفيذ ومعالجة العقبات المرتبطة بهذه المرحلة.

كما نقلت "تسنيم" ردًا على تصريحات منسوبة لمسؤول في وزارة الخارجية القطرية بشأن عدم تقديم أموال كضمان لاتفاق بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن "الأموال الموجودة في الدوحة تعود إلى إيران ولا علاقة لها بضمان الاتفاق"، مضيفة أن طهران تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد بسبب تجارب سابقة.

ويأتي هذا التقرير في وقت كانت فيه وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية قد نفت في وقت سابق وجود أي مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندًا.