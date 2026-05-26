شنّ السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، هجوماً على هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الموالية لإيران، واصفاً إياها بـ"المافيا".
وقال السفير البريطاني، في مقابلة تلفزيونية مع "القناة الأولى" العراقية، إن منظومة الحشد الشعبي والجماعات المسلحة التابعة لطهران تتصرف كـ"عصابات مافيا" داخل البلاد.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني في تصريحاته أن هذه الفصائل تستغل بشكل مباشر نقاط الضعف وغياب السيطرة الكاملة للحكومة العراقية، لتقوم بالاستحواذ قسراً على العقود والمشاريع الاستثمارية المبرمة بين الشركات البريطانية والحكومة في بغداد.
كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، أن زيارة البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إلى قطر تأتي بهدف متابعة عملية الإفراج عن جزء من الموارد المالية الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن "مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا تتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة"، مشيرة إلى أن طهران تطالب بالحصول على 12 مليار دولار منها بالتزامن مع إعلان أي اتفاق.
وأضافت أن بقية المبلغ من المفترض أن يتم تحويله خلال 60 يومًا، وأن زيارة قالیباف تهدف إلى تنسيق آليات التنفيذ ومعالجة العقبات المرتبطة بهذه المرحلة.
كما نقلت "تسنيم" ردًا على تصريحات منسوبة لمسؤول في وزارة الخارجية القطرية بشأن عدم تقديم أموال كضمان لاتفاق بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن "الأموال الموجودة في الدوحة تعود إلى إيران ولا علاقة لها بضمان الاتفاق"، مضيفة أن طهران تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد بسبب تجارب سابقة.
ويأتي هذا التقرير في وقت كانت فيه وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية قد نفت في وقت سابق وجود أي مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندًا.
ذكرت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن ما بثّته قناة العربية بشأن وجود مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة "غير صحيح ولا أساس له".
وكان تقرير قناة "العربية" قد أشار إلى مسودة اتفاق تتضمن بنودًا مثل إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات نووية، وآليات الإفراج عن الأموال المجمّدة.
وأضافت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن "جميع هذه المزاعم تم نفيها من قبل مصادر رسمية في إيران"، مؤكدة أنه "لا توجد أي مذكرة تفاهم من هذا النوع".
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا خاني شكرآب، وهو سجين سياسي، بعد إدانته بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل"، بحسب البيان الرسمي.
وأوضح البيان أن الحكم جرى تنفيذه بعد تأييده من قبل المحكمة العليا في إيران.
وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية بشأن وضع خاني شكرآب، وهو رياضي وسجين سياسي كان محكوماً بالإعدام، حيث أشارت إلى وجود خطر وشيك لتنفيذ الحكم.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت في 21 مايو أن خاني شكرآب نُقل من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار، وسط مخاوف من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.
وبحسب تقارير المنظمة، فقد اعتُقل خاني شكرآب في 24 سبتمبر 2025، وتمت محاكمته بتهمة "التعاون مع إسرائيل، وتحديدًا جهاز الاستخبارات الموساد"، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام.
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من رصد واعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "MQ-9" في منطقة الخليج، وذلك بعد عمليات "رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة".
وجاء في البيان أيضاً أن طائرة مسيرة أخرى من طراز "RQ-4" ومقاتلة من طراز "F-35" أجبرتا على الفرار ومغادرة الأجواء والحدود الإقليمية الإيرانية عقب إطلاق الدفاع الجوي للحرس الثوري النيران باتجاههما.
وفي السياق ذاته، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأميركي من أي "انتهاك لقرار وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن طهران تعتبر حق الرد بالمثل امتداداً لـ"الدفاع المشروع والأكيد" عن سيادتها.
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي جاء فيها، أن إسرائيل "تقترب من المراحل النهائية من عمرها المشؤوم".
وأشارت الرسالة إلى تصريح سابق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في عام 2015، حين قال إن إسرائيل "لن ترى 25 عامًا قادمة"، مؤكدة هذا الطرح ضمن السياق ذاته.
وأضافت الرسالة: "إن قضية البراءة من المشركين هذا العام تكتسب أهمية مضاعفة، وإن عمق ونطاق البراءة من أميركا وإسرائيل يتجاوز طقس البراءة في موسم ومناسك الحج"، مشيرة إلى أنه "في مختلف أنحاء إيران والعالم، وبعد هذه الأيام المباركة، سيظل شعار الموت لأميركا والموت لإسرائيل شعارًا شائعًا بين الأمة الإسلامية والمستضعفين، وخاصة الشباب".