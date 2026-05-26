نقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي جاء فيها، أن إسرائيل "تقترب من المراحل النهائية من عمرها المشؤوم".

وأشارت الرسالة إلى تصريح سابق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في عام 2015، حين قال إن إسرائيل "لن ترى 25 عامًا قادمة"، مؤكدة هذا الطرح ضمن السياق ذاته.

وأضافت الرسالة: "إن قضية البراءة من المشركين هذا العام تكتسب أهمية مضاعفة، وإن عمق ونطاق البراءة من أميركا وإسرائيل يتجاوز طقس البراءة في موسم ومناسك الحج"، مشيرة إلى أنه "في مختلف أنحاء إيران والعالم، وبعد هذه الأيام المباركة، سيظل شعار الموت لأميركا والموت لإسرائيل شعارًا شائعًا بين الأمة الإسلامية والمستضعفين، وخاصة الشباب".