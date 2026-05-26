أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من رصد واعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "MQ-9" في منطقة الخليج، وذلك بعد عمليات "رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة".

وجاء في البيان أيضاً أن طائرة مسيرة أخرى من طراز "RQ-4" ومقاتلة من طراز "F-35" أجبرتا على الفرار ومغادرة الأجواء والحدود الإقليمية الإيرانية عقب إطلاق الدفاع الجوي للحرس الثوري النيران باتجاههما.

وفي السياق ذاته، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأميركي من أي "انتهاك لقرار وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن طهران تعتبر حق الرد بالمثل امتداداً لـ"الدفاع المشروع والأكيد" عن سيادتها.

