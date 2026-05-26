ذكرت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن ما بثّته قناة العربية بشأن وجود مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة "غير صحيح ولا أساس له".

وكان تقرير قناة "العربية" قد أشار إلى مسودة اتفاق تتضمن بنودًا مثل إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات نووية، وآليات الإفراج عن الأموال المجمّدة.

وأضافت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن "جميع هذه المزاعم تم نفيها من قبل مصادر رسمية في إيران"، مؤكدة أنه "لا توجد أي مذكرة تفاهم من هذا النوع".

