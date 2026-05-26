وأوضح البيان أن الحكم جرى تنفيذه بعد تأييده من قبل المحكمة العليا في إيران.

وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية بشأن وضع خاني شكرآب، وهو رياضي وسجين سياسي كان محكوماً بالإعدام، حيث أشارت إلى وجود خطر وشيك لتنفيذ الحكم.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت في 21 مايو أن خاني شكرآب نُقل من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار، وسط مخاوف من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.

وبحسب تقارير المنظمة، فقد اعتُقل خاني شكرآب في 24 سبتمبر 2025، وتمت محاكمته بتهمة "التعاون مع إسرائيل، وتحديدًا جهاز الاستخبارات الموساد"، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام.

