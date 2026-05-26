ذكرت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن ما بثّته قناة العربية بشأن وجود مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة "غير صحيح ولا أساس له".
وكان تقرير قناة "العربية" قد أشار إلى مسودة اتفاق تتضمن بنودًا مثل إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات نووية، وآليات الإفراج عن الأموال المجمّدة.
وأضافت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن "جميع هذه المزاعم تم نفيها من قبل مصادر رسمية في إيران"، مؤكدة أنه "لا توجد أي مذكرة تفاهم من هذا النوع".
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا خاني شكرآب، وهو سجين سياسي، بعد إدانته بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل"، بحسب البيان الرسمي.
وأوضح البيان أن الحكم جرى تنفيذه بعد تأييده من قبل المحكمة العليا في إيران.
وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية بشأن وضع خاني شكرآب، وهو رياضي وسجين سياسي كان محكوماً بالإعدام، حيث أشارت إلى وجود خطر وشيك لتنفيذ الحكم.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت في 21 مايو أن خاني شكرآب نُقل من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار، وسط مخاوف من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.
وبحسب تقارير المنظمة، فقد اعتُقل خاني شكرآب في 24 سبتمبر 2025، وتمت محاكمته بتهمة "التعاون مع إسرائيل، وتحديدًا جهاز الاستخبارات الموساد"، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام.
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من رصد واعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "MQ-9" في منطقة الخليج، وذلك بعد عمليات "رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة".
وجاء في البيان أيضاً أن طائرة مسيرة أخرى من طراز "RQ-4" ومقاتلة من طراز "F-35" أجبرتا على الفرار ومغادرة الأجواء والحدود الإقليمية الإيرانية عقب إطلاق الدفاع الجوي للحرس الثوري النيران باتجاههما.
وفي السياق ذاته، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأميركي من أي "انتهاك لقرار وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن طهران تعتبر حق الرد بالمثل امتداداً لـ"الدفاع المشروع والأكيد" عن سيادتها.
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي جاء فيها، أن إسرائيل "تقترب من المراحل النهائية من عمرها المشؤوم".
وأشارت الرسالة إلى تصريح سابق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في عام 2015، حين قال إن إسرائيل "لن ترى 25 عامًا قادمة"، مؤكدة هذا الطرح ضمن السياق ذاته.
وأضافت الرسالة: "إن قضية البراءة من المشركين هذا العام تكتسب أهمية مضاعفة، وإن عمق ونطاق البراءة من أميركا وإسرائيل يتجاوز طقس البراءة في موسم ومناسك الحج"، مشيرة إلى أنه "في مختلف أنحاء إيران والعالم، وبعد هذه الأيام المباركة، سيظل شعار الموت لأميركا والموت لإسرائيل شعارًا شائعًا بين الأمة الإسلامية والمستضعفين، وخاصة الشباب".
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي بمناسبة موسم الحج، جاء فيها أنه "بفضل الاعتماد على القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر، تم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضافت الرسالة أن دول المنطقة تمتلك "قدرات ومصالح مشتركة يمكن أن تشكل أساسًا لنظام جديد في المنطقة والعالم".
كما ورد فيها أن "الوضع في المنطقة لن يعود إلى ما كان عليه في السابق"، وأن دول المنطقة "لن تكون بعد اليوم درعًا للوجود العسكري الأميركي"، وأن واشنطن "لن تجد مكانًا آمنًا لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة".
وتابعت الرسالة أن شعاري "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" سيظلان "شائعين بين الأمة الإسلامية، وخاصة بين الشباب".
كما دعت الرسالة الحجاج إلى الدعاء من أجل "وحدة الأمة الإسلامية"، و"تحرير فلسطين والمسجد الأقصى"، و"النصر النهائي على الاستكبار العالمي".
